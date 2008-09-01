Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 15

Солдаты 16+
Original title Сезон 15
Season premiere 1 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 83
Runtime 66 hours 24 minutes
"Soldaty" season 15 description

В 15-м сезоне сериала «Солдаты» подполковник Староконь все еще руководит частью. У его приятеля, подполковника Шкалина, случились неприятности, которые могут привести к необратимым последствиям. В части появляется молодой, деятельный и очень везучий заместитель по тылу майор Добродей, который заменит коррумпированного майора Кайгородова. Майором Добродеев тут же заинтересуются все представительницы прекрасного пола в части. Цлава займется кулинарией, что позволит ему открыть свое дело. Но из чепка Цлав при этом не хочет уходить — рассчитывает успеть все и сразу. 

"Soldaty" season 15 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 15 Episode 1
1 September 2008
Эпизод 2
Season 15 Episode 2
2 September 2008
Эпизод 3
Season 15 Episode 3
3 September 2008
Эпизод 4
Season 15 Episode 4
4 September 2008
Эпизод 5
Season 15 Episode 5
5 September 2008
Эпизод 6
Season 15 Episode 6
8 September 2008
Эпизод 7
Season 15 Episode 7
9 September 2008
Эпизод 8
Season 15 Episode 8
10 September 2008
Эпизод 9
Season 15 Episode 9
11 September 2008
Эпизод 10
Season 15 Episode 10
12 September 2008
Эпизод 11
Season 15 Episode 11
15 September 2008
Эпизод 12
Season 15 Episode 12
16 September 2008
Эпизод 13
Season 15 Episode 13
17 September 2008
Эпизод 14
Season 15 Episode 14
18 September 2008
Эпизод 15
Season 15 Episode 15
19 September 2008
Эпизод 16
Season 15 Episode 16
22 September 2008
Эпизод 17
Season 15 Episode 17
23 September 2008
Эпизод 18
Season 15 Episode 18
24 September 2008
Эпизод 19
Season 15 Episode 19
25 September 2008
Эпизод 20
Season 15 Episode 20
26 September 2008
Эпизод 21
Season 15 Episode 21
29 September 2008
Эпизод 22
Season 15 Episode 22
30 September 2008
Эпизод 23
Season 15 Episode 23
1 October 2008
Эпизод 24
Season 15 Episode 24
2 October 2008
Эпизод 25
Season 15 Episode 25
3 October 2008
Эпизод 26
Season 15 Episode 26
6 October 2008
Эпизод 27
Season 15 Episode 27
7 October 2008
Эпизод 28
Season 15 Episode 28
8 October 2008
Эпизод 29
Season 15 Episode 29
9 October 2008
Эпизод 30
Season 15 Episode 30
10 October 2008
Эпизод 31
Season 15 Episode 31
13 October 2008
Эпизод 32
Season 15 Episode 32
14 October 2008
Эпизод 33
Season 15 Episode 33
15 October 2008
Эпизод 34
Season 15 Episode 34
16 October 2008
Эпизод 35
Season 15 Episode 35
17 October 2008
Эпизод 36
Season 15 Episode 36
20 October 2008
Эпизод 37
Season 15 Episode 37
21 October 2008
Эпизод 38
Season 15 Episode 38
22 October 2008
Эпизод 39
Season 15 Episode 39
23 October 2008
Эпизод 40
Season 15 Episode 40
24 October 2008
Эпизод 41
Season 15 Episode 41
27 October 2008
Эпизод 42
Season 15 Episode 42
28 October 2008
Эпизод 43
Season 15 Episode 43
29 October 2008
Эпизод 44
Season 15 Episode 44
30 October 2008
Эпизод 45
Season 15 Episode 45
31 October 2008
Эпизод 46
Season 15 Episode 46
5 November 2008
Эпизод 47
Season 15 Episode 47
6 November 2008
Эпизод 48
Season 15 Episode 48
7 November 2008
Эпизод 49
Season 15 Episode 49
17 November 2008
Эпизод 50
Season 15 Episode 50
18 November 2008
Эпизод 51
Season 15 Episode 51
19 November 2008
Эпизод 52
Season 15 Episode 52
20 November 2008
Эпизод 53
Season 15 Episode 53
21 November 2008
Эпизод 54
Season 15 Episode 54
24 November 2008
Эпизод 55
Season 15 Episode 55
25 November 2008
Эпизод 56
Season 15 Episode 56
26 November 2008
Эпизод 57
Season 15 Episode 57
27 November 2008
Эпизод 58
Season 15 Episode 58
28 November 2008
Эпизод 59
Season 15 Episode 59
1 December 2008
Эпизод 60
Season 15 Episode 60
2 December 2008
Эпизод 61
Season 15 Episode 61
3 December 2008
Эпизод 62
Season 15 Episode 62
4 December 2008
Эпизод 63
Season 15 Episode 63
5 December 2008
Эпизод 64
Season 15 Episode 64
8 December 2008
Эпизод 65
Season 15 Episode 65
9 December 2008
Эпизод 66
Season 15 Episode 66
10 December 2008
Эпизод 67
Season 15 Episode 67
11 December 2008
Эпизод 68
Season 15 Episode 68
12 December 2008
Эпизод 69
Season 15 Episode 69
15 December 2008
Эпизод 70
Season 15 Episode 70
16 December 2008
Эпизод 71
Season 15 Episode 71
17 December 2008
Эпизод 72
Season 15 Episode 72
18 December 2008
Эпизод 73
Season 15 Episode 73
19 December 2008
Эпизод 74
Season 15 Episode 74
22 December 2008
Эпизод 75
Season 15 Episode 75
23 December 2008
Эпизод 76
Season 15 Episode 76
24 December 2008
Эпизод 77
Season 15 Episode 77
25 December 2008
Эпизод 78
Season 15 Episode 78
26 December 2008
Эпизод 79
Season 15 Episode 79
26 December 2008
Эпизод 80
Season 15 Episode 80
27 December 2008
Эпизод 81
Season 15 Episode 81
28 December 2008
Эпизод 82
Season 15 Episode 82
29 December 2008
Эпизод 83
Season 15 Episode 83
30 December 2008
