В 15-м сезоне сериала «Солдаты» подполковник Староконь все еще руководит частью. У его приятеля, подполковника Шкалина, случились неприятности, которые могут привести к необратимым последствиям. В части появляется молодой, деятельный и очень везучий заместитель по тылу майор Добродей, который заменит коррумпированного майора Кайгородова. Майором Добродеев тут же заинтересуются все представительницы прекрасного пола в части. Цлава займется кулинарией, что позволит ему открыть свое дело. Но из чепка Цлав при этом не хочет уходить — рассчитывает успеть все и сразу.