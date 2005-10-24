В 4-м сезоне сериала «Солдаты» предприимчивый командир части обошел прапорщика в сбыте бывших в употреблении автомобилей. Бандероль из дома приводит рядового к проблемам с пищеварением, а медсестра анонимно получает уйму подарков. Сержант регулярно посещает медпункт, и причиной тому является портрет на заказ. Командир роты воюет за внимание медсестры. У всей воинской части начинаются проблемы со сном из-за громкой сигнализации. Это случилось не без участия осторожного прапорщика. Тем временем Лариса продолжает флиртовать сразу с двумя бойцами, а коробка с печеньем почему-то пахнет бензином.