Soldaty 2004 - 2013 season 4

Soldaty

Солдаты 16+
Original title Сезон 4
Season premiere 24 October 2005
Production year 2005
Number of episodes 19
Runtime 15 hours 12 minutes
"Soldaty" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Солдаты» предприимчивый командир части обошел прапорщика в сбыте бывших в употреблении автомобилей. Бандероль из дома приводит рядового к проблемам с пищеварением, а медсестра анонимно получает уйму подарков. Сержант регулярно посещает медпункт, и причиной тому является портрет на заказ. Командир роты воюет за внимание медсестры. У всей воинской части начинаются проблемы со сном из-за громкой сигнализации. Это случилось не без участия осторожного прапорщика. Тем временем Лариса продолжает флиртовать сразу с двумя бойцами, а коробка с печеньем почему-то пахнет бензином.

0.0
5.6 IMDb
"Soldaty" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 4 Episode 1
24 October 2005
Эпизод 2
Season 4 Episode 2
25 October 2005
Эпизод 3
Season 4 Episode 3
26 October 2005
Эпизод 4
Season 4 Episode 4
27 October 2005
Эпизод 5
Season 4 Episode 5
28 October 2005
Эпизод 6
Season 4 Episode 6
29 October 2005
Эпизод 7
Season 4 Episode 7
30 October 2005
Эпизод 8
Season 4 Episode 8
31 October 2005
Эпизод 9
Season 4 Episode 9
1 November 2005
Эпизод 10
Season 4 Episode 10
2 November 2005
Эпизод 11
Season 4 Episode 11
15 November 2005
Эпизод 12
Season 4 Episode 12
16 November 2005
Эпизод 13
Season 4 Episode 13
17 November 2005
Эпизод 14
Season 4 Episode 14
18 November 2005
Эпизод 15
Season 4 Episode 15
19 November 2005
Эпизод 16
Season 4 Episode 16
20 November 2005
Эпизод 17
Season 4 Episode 17
21 November 2005
Эпизод 18
Season 4 Episode 18
22 November 2005
Эпизод 19
Season 4 Episode 19
23 November 2005
