Soldaty 2004 - 2013 season 16

Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 16

Солдаты 16+
Original title Сезон 16
Season premiere 11 January 2010
Production year 2010
Number of episodes 90
Runtime 72 hours 0 minute
"Soldaty" season 16 description

В 16-м сезоне сериала «Солдаты-16» появление в части Японцева повлекло за собой несколько чрезвычайных происшествий, одно из которых – утеря чемодана. Погосян и Паршин оказались вовлечены в происходящее. Они готовы на все, чтобы отыскать пропажу и вернуть саквояж начальнику целым и невредимым. Шматко, не без личной корысти, устраивает шведский стол по случаю прибытия нового руководителя. А Соколов изумлен теплым отношением Японцева к его скромной персоне. Тем временем приближается дембель. Отметить приказ – дело первостепенной важности, и это на время примиряет дедов и духов. 

5.6 IMDb
"Soldaty" season 16 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 16 Episode 1
11 January 2010
Эпизод 2
Season 16 Episode 2
11 January 2010
Эпизод 3
Season 16 Episode 3
12 January 2010
Эпизод 4
Season 16 Episode 4
12 January 2010
Эпизод 5
Season 16 Episode 5
13 January 2010
Эпизод 6
Season 16 Episode 6
13 January 2010
Эпизод 7
Season 16 Episode 7
14 January 2010
Эпизод 8
Season 16 Episode 8
14 January 2010
Эпизод 9
Season 16 Episode 9
15 January 2010
Эпизод 10
Season 16 Episode 10
15 January 2010
Эпизод 11
Season 16 Episode 11
18 January 2010
Эпизод 12
Season 16 Episode 12
18 January 2010
Эпизод 13
Season 16 Episode 13
19 January 2010
Эпизод 14
Season 16 Episode 14
19 January 2010
Эпизод 15
Season 16 Episode 15
20 January 2010
Эпизод 16
Season 16 Episode 16
20 January 2010
Эпизод 17
Season 16 Episode 17
21 January 2010
Эпизод 18
Season 16 Episode 18
21 January 2010
Эпизод 19
Season 16 Episode 19
22 January 2010
Эпизод 20
Season 16 Episode 20
22 January 2010
Эпизод 21
Season 16 Episode 21
25 January 2010
Эпизод 22
Season 16 Episode 22
25 January 2010
Эпизод 23
Season 16 Episode 23
26 January 2010
Эпизод 24
Season 16 Episode 24
26 January 2010
Эпизод 25
Season 16 Episode 25
27 January 2010
Эпизод 26
Season 16 Episode 26
27 January 2010
Эпизод 27
Season 16 Episode 27
28 January 2010
Эпизод 28
Season 16 Episode 28
28 January 2010
Эпизод 29
Season 16 Episode 29
29 January 2010
Эпизод 30
Season 16 Episode 30
29 January 2010
Эпизод 31
Season 16 Episode 31
1 February 2010
Эпизод 32
Season 16 Episode 32
1 February 2010
Эпизод 33
Season 16 Episode 33
2 February 2010
Эпизод 34
Season 16 Episode 34
2 February 2010
Эпизод 35
Season 16 Episode 35
3 February 2010
Эпизод 36
Season 16 Episode 36
3 February 2010
Эпизод 37
Season 16 Episode 37
4 February 2010
Эпизод 38
Season 16 Episode 38
4 February 2010
Эпизод 39
Season 16 Episode 39
5 February 2010
Эпизод 40
Season 16 Episode 40
5 February 2010
Эпизод 41
Season 16 Episode 41
8 February 2010
Эпизод 42
Season 16 Episode 42
8 February 2010
Эпизод 43
Season 16 Episode 43
9 February 2010
Эпизод 44
Season 16 Episode 44
9 February 2010
Эпизод 45
Season 16 Episode 45
10 February 2010
Эпизод 46
Season 16 Episode 46
10 February 2010
Эпизод 47
Season 16 Episode 47
11 February 2010
Эпизод 48
Season 16 Episode 48
11 February 2010
Эпизод 49
Season 16 Episode 49
12 February 2010
Эпизод 50
Season 16 Episode 50
12 February 2010
Эпизод 51
Season 16 Episode 51
15 February 2010
Эпизод 52
Season 16 Episode 52
15 February 2010
Эпизод 53
Season 16 Episode 53
16 February 2010
Эпизод 54
Season 16 Episode 54
16 February 2010
Эпизод 55
Season 16 Episode 55
17 February 2010
Эпизод 56
Season 16 Episode 56
17 February 2010
Эпизод 57
Season 16 Episode 57
18 February 2010
Эпизод 58
Season 16 Episode 58
18 February 2010
Эпизод 59
Season 16 Episode 59
19 February 2010
Эпизод 60
Season 16 Episode 60
19 February 2010
Эпизод 61
Season 16 Episode 61
24 February 2010
Эпизод 62
Season 16 Episode 62
24 February 2010
Эпизод 63
Season 16 Episode 63
25 February 2010
Эпизод 64
Season 16 Episode 64
25 February 2010
Эпизод 65
Season 16 Episode 65
26 February 2010
Эпизод 66
Season 16 Episode 66
26 February 2010
Эпизод 67
Season 16 Episode 67
1 March 2010
Эпизод 68
Season 16 Episode 68
2 March 2010
Эпизод 69
Season 16 Episode 69
3 March 2010
Эпизод 70
Season 16 Episode 70
4 March 2010
Эпизод 71
Season 16 Episode 71
5 March 2010
Эпизод 72
Season 16 Episode 72
9 March 2010
Эпизод 73
Season 16 Episode 73
10 March 2010
Эпизод 74
Season 16 Episode 74
11 March 2010
Эпизод 75
Season 16 Episode 75
12 March 2010
Эпизод 76
Season 16 Episode 76
15 March 2010
Эпизод 77
Season 16 Episode 77
16 March 2010
Эпизод 78
Season 16 Episode 78
17 March 2010
Эпизод 79
Season 16 Episode 79
18 March 2010
Эпизод 80
Season 16 Episode 80
22 March 2010
Эпизод 81
Season 16 Episode 81
23 March 2010
Эпизод 82
Season 16 Episode 82
24 March 2010
Эпизод 83
Season 16 Episode 83
25 March 2010
Эпизод 84
Season 16 Episode 84
15 June 2010
Эпизод 85
Season 16 Episode 85
16 June 2010
Эпизод 86
Season 16 Episode 86
17 June 2010
Эпизод 87
Season 16 Episode 87
21 June 2010
Эпизод 88
Season 16 Episode 88
22 June 2010
Эпизод 89
Season 16 Episode 89
23 June 2010
Эпизод 90
Season 16 Episode 90
24 June 2010
TV series release schedule
