В 16-м сезоне сериала «Солдаты-16» появление в части Японцева повлекло за собой несколько чрезвычайных происшествий, одно из которых – утеря чемодана. Погосян и Паршин оказались вовлечены в происходящее. Они готовы на все, чтобы отыскать пропажу и вернуть саквояж начальнику целым и невредимым. Шматко, не без личной корысти, устраивает шведский стол по случаю прибытия нового руководителя. А Соколов изумлен теплым отношением Японцева к его скромной персоне. Тем временем приближается дембель. Отметить приказ – дело первостепенной важности, и это на время примиряет дедов и духов.