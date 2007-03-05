В 12-м сезоне сериала «Солдаты» в части кадровые изменения. Новый ротный пытается взбодрить «дедов». Шматко приезжает из Одессы со своей новой семьей, но ни с кем не делится подробностями своей личной жизни. Цлаву намеревается свести Зотову с Куренковым – один конфликтует с супругой, от другой Дубин сбежал. А духам 2-й роты предстоит сразиться с сантехникой. Тем временем Бутонов страдает от недосыпа. У него возникли проблемы со сном из-за геопатогенной зоны, в которой стоит его кровать. Шматко ведет себя подозрительно и постоянно говорит по телефону о каких-то медицинских препаратах и деньгах.