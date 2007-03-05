Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 12

Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 12
Солдаты 16+
Original title Сезон 12
Season premiere 5 March 2007
Production year 2007
Number of episodes 50
Runtime 40 hours 0 minute
"Soldaty" season 12 description

В 12-м сезоне сериала «Солдаты» в части кадровые изменения. Новый ротный пытается взбодрить «дедов». Шматко приезжает из Одессы со своей новой семьей, но ни с кем не делится подробностями своей личной жизни. Цлаву намеревается свести Зотову с Куренковым – один конфликтует с супругой, от другой Дубин сбежал. А духам 2-й роты предстоит сразиться с сантехникой. Тем временем Бутонов страдает от недосыпа. У него возникли проблемы со сном из-за геопатогенной зоны, в которой стоит его кровать. Шматко ведет себя подозрительно и постоянно говорит по телефону о каких-то медицинских препаратах и деньгах.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
5.6 IMDb

"Soldaty" season 12 list of episodes.

Эпизод 1
Season 12 Episode 1
5 March 2007
Эпизод 2
Season 12 Episode 2
6 March 2007
Эпизод 3
Season 12 Episode 3
7 March 2007
Эпизод 4
Season 12 Episode 4
8 March 2007
Эпизод 5
Season 12 Episode 5
9 March 2007
Эпизод 6
Season 12 Episode 6
10 March 2007
Эпизод 7
Season 12 Episode 7
11 March 2007
Эпизод 8
Season 12 Episode 8
12 March 2007
Эпизод 9
Season 12 Episode 9
13 March 2007
Эпизод 10
Season 12 Episode 10
14 March 2007
Эпизод 11
Season 12 Episode 11
15 March 2007
Эпизод 12
Season 12 Episode 12
16 March 2007
Эпизод 13
Season 12 Episode 13
17 March 2007
Эпизод 14
Season 12 Episode 14
18 March 2007
Эпизод 15
Season 12 Episode 15
19 March 2007
Эпизод 16
Season 12 Episode 16
20 March 2007
Эпизод 17
Season 12 Episode 17
21 March 2007
Эпизод 18
Season 12 Episode 18
22 March 2007
Эпизод 19
Season 12 Episode 19
23 March 2007
Эпизод 20
Season 12 Episode 20
24 March 2007
Эпизод 21
Season 12 Episode 21
25 March 2007
Эпизод 22
Season 12 Episode 22
26 March 2007
Эпизод 23
Season 12 Episode 23
27 March 2007
Эпизод 24
Season 12 Episode 24
28 March 2007
Эпизод 25
Season 12 Episode 25
29 March 2007
Эпизод 26
Season 12 Episode 26
30 March 2007
Эпизод 27
Season 12 Episode 27
31 March 2007
Эпизод 28
Season 12 Episode 28
1 April 2007
Эпизод 29
Season 12 Episode 29
2 April 2007
Эпизод 30
Season 12 Episode 30
3 April 2007
Эпизод 31
Season 12 Episode 31
4 April 2007
Эпизод 32
Season 12 Episode 32
5 April 2007
Эпизод 33
Season 12 Episode 33
6 April 2007
Эпизод 34
Season 12 Episode 34
7 April 2007
Эпизод 35
Season 12 Episode 35
8 April 2007
Эпизод 36
Season 12 Episode 36
9 April 2007
Эпизод 37
Season 12 Episode 37
10 April 2007
Эпизод 38
Season 12 Episode 38
10 April 2007
Эпизод 39
Season 12 Episode 39
11 April 2007
Эпизод 40
Season 12 Episode 40
11 April 2007
Эпизод 41
Season 12 Episode 41
12 April 2007
Эпизод 42
Season 12 Episode 42
12 April 2007
Эпизод 43
Season 12 Episode 43
13 April 2007
Эпизод 44
Season 12 Episode 44
13 April 2007
Эпизод 45
Season 12 Episode 45
14 April 2007
Эпизод 46
Season 12 Episode 46
14 April 2007
Эпизод 47
Season 12 Episode 47
15 April 2007
Эпизод 48
Season 12 Episode 48
15 April 2007
Эпизод 49
Season 12 Episode 49
16 April 2007
Эпизод 50
Season 12 Episode 50
16 April 2007
