В 13-м сезоне сериала «Солдаты» капитан Приходько получает новую должность, вступает в романтические отношения с чепочницей Зотовой и даже в итоге совершает героический поступок. Старший лейтенант Куренков становится курсантом-миротворцем. Его подготовкой занимается майор Мафонин. После участия в ряде миротворческих миссий Куренков прибывает в родную часть. Прапорщик Соколов займется семейными секретами. Их отношения с Варварой пройдут немало испытаний. Прапорщик Топалова получит награду за свои боевые заслуги, а также повышение и даже решит заняться своей личной жизнью.