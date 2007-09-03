Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 13

Soldaty

Солдаты 16+
Original title Сезон 13
Season premiere 3 September 2007
Production year 2007
Number of episodes 64
Runtime 51 hours 12 minutes
"Soldaty" season 13 description

В 13-м сезоне сериала «Солдаты» капитан Приходько получает новую должность, вступает в романтические отношения с чепочницей Зотовой и даже в итоге совершает героический поступок. Старший лейтенант Куренков становится курсантом-миротворцем. Его подготовкой занимается майор Мафонин. После участия в ряде миротворческих миссий Куренков прибывает в родную часть. Прапорщик Соколов займется семейными секретами. Их отношения с Варварой пройдут немало испытаний. Прапорщик Топалова получит награду за свои боевые заслуги, а также повышение и даже решит заняться своей личной жизнью.

"Soldaty" season 13 list of episodes.
Эпизод 1
Season 13 Episode 1
3 September 2007
Эпизод 2
Season 13 Episode 2
4 September 2007
Эпизод 3
Season 13 Episode 3
5 September 2007
Эпизод 4
Season 13 Episode 4
6 September 2007
Эпизод 5
Season 13 Episode 5
10 September 2007
Эпизод 6
Season 13 Episode 6
11 September 2007
Эпизод 7
Season 13 Episode 7
12 September 2007
Эпизод 8
Season 13 Episode 8
13 September 2007
Эпизод 9
Season 13 Episode 9
17 September 2007
Эпизод 10
Season 13 Episode 10
18 September 2007
Эпизод 11
Season 13 Episode 11
19 September 2007
Эпизод 12
Season 13 Episode 12
20 September 2007
Эпизод 13
Season 13 Episode 13
24 September 2007
Эпизод 14
Season 13 Episode 14
25 September 2007
Эпизод 15
Season 13 Episode 15
26 September 2007
Эпизод 16
Season 13 Episode 16
27 September 2007
Эпизод 17
Season 13 Episode 17
1 October 2007
Эпизод 18
Season 13 Episode 18
2 October 2007
Эпизод 19
Season 13 Episode 19
3 October 2007
Эпизод 20
Season 13 Episode 20
4 October 2007
Эпизод 21
Season 13 Episode 21
8 October 2007
Эпизод 22
Season 13 Episode 22
9 October 2007
Эпизод 23
Season 13 Episode 23
10 October 2007
Эпизод 24
Season 13 Episode 24
11 October 2007
Эпизод 25
Season 13 Episode 25
15 October 2007
Эпизод 26
Season 13 Episode 26
16 October 2007
Эпизод 27
Season 13 Episode 27
17 October 2007
Эпизод 28
Season 13 Episode 28
18 October 2007
Эпизод 29
Season 13 Episode 29
22 October 2007
Эпизод 30
Season 13 Episode 30
23 October 2007
Эпизод 31
Season 13 Episode 31
24 October 2007
Эпизод 32
Season 13 Episode 32
25 October 2007
Эпизод 33
Season 13 Episode 33
29 October 2007
Эпизод 34
Season 13 Episode 34
30 October 2007
Эпизод 35
Season 13 Episode 35
31 October 2007
Эпизод 36
Season 13 Episode 36
1 November 2007
Эпизод 37
Season 13 Episode 37
6 November 2007
Эпизод 38
Season 13 Episode 38
7 November 2007
Эпизод 39
Season 13 Episode 39
8 November 2007
Эпизод 40
Season 13 Episode 40
9 November 2007
Эпизод 41
Season 13 Episode 41
12 November 2007
Эпизод 42
Season 13 Episode 42
13 November 2007
Эпизод 43
Season 13 Episode 43
14 November 2007
Эпизод 44
Season 13 Episode 44
15 November 2007
Эпизод 45
Season 13 Episode 45
19 November 2007
Эпизод 46
Season 13 Episode 46
20 November 2007
Эпизод 47
Season 13 Episode 47
21 November 2007
Эпизод 48
Season 13 Episode 48
22 November 2007
Эпизод 49
Season 13 Episode 49
26 November 2007
Эпизод 50
Season 13 Episode 50
27 November 2007
Эпизод 51
Season 13 Episode 51
28 November 2007
Эпизод 52
Season 13 Episode 52
29 November 2007
Эпизод 53
Season 13 Episode 53
3 December 2007
Эпизод 54
Season 13 Episode 54
4 December 2007
Эпизод 55
Season 13 Episode 55
5 December 2007
Эпизод 56
Season 13 Episode 56
6 December 2007
Эпизод 57
Season 13 Episode 57
11 December 2007
Эпизод 58
Season 13 Episode 58
12 December 2007
Эпизод 59
Season 13 Episode 59
13 December 2007
Эпизод 60
Season 13 Episode 60
17 December 2007
Эпизод 61
Season 13 Episode 61
18 December 2007
Эпизод 62
Season 13 Episode 62
19 December 2007
Эпизод 63
Season 13 Episode 63
20 December 2007
Эпизод 64
Season 13 Episode 64
25 December 2007
TV series release schedule
