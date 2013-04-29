Menu
Soldaty 2004 - 2013, season 17

Soldaty season 17 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 17

Солдаты 16+
Original title Сезон 17
Season premiere 29 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Soldaty" season 17 description

В 17-м сезоне сериала «Солдаты-17» полковник Староконь вступает в борьбу со своими недругами: отставным майором Колобковым и полковником Японцевым. Они хотят строить загородный поселок на месте воинской части. Чтобы получить разрешение на строительство, им нужно предоставить убедительные доказательства того, что подчиненные Староконя отказываются выполнять распоряжения, да и сам командир всегда являлся плохим руководителем. Тем временем Староконь начал симпатизировать жене Японцева Эльвире, Шматко решил приударить за новой медсестрой, а Макаренков без ума от дочери полковника Анны Шнуровой.

Series rating

5.3
Rate 13 votes
"Soldaty" season 17 list of episodes. TV series release schedule
Season 17
Эпизод 1
Season 17 Episode 1
29 April 2013
Эпизод 2
Season 17 Episode 2
29 April 2013
Эпизод 3
Season 17 Episode 3
30 April 2013
Эпизод 4
Season 17 Episode 4
30 April 2013
Эпизод 5
Season 17 Episode 5
1 May 2013
Эпизод 6
Season 17 Episode 6
1 May 2013
Эпизод 7
Season 17 Episode 7
2 May 2013
Эпизод 8
Season 17 Episode 8
2 May 2013
Эпизод 9
Season 17 Episode 9
6 May 2013
Эпизод 10
Season 17 Episode 10
6 May 2013
Эпизод 11
Season 17 Episode 11
7 May 2013
Эпизод 12
Season 17 Episode 12
7 May 2013
Эпизод 13
Season 17 Episode 13
8 May 2013
Эпизод 14
Season 17 Episode 14
8 May 2013
Эпизод 15
Season 17 Episode 15
16 May 2013
Эпизод 16
Season 17 Episode 16
16 May 2013
Эпизод 17
Season 17 Episode 17
17 May 2013
Эпизод 18
Season 17 Episode 18
17 May 2013
Эпизод 19
Season 17 Episode 19
18 May 2013
Эпизод 20
Season 17 Episode 20
18 May 2013
TV series release schedule
