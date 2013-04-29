В 17-м сезоне сериала «Солдаты-17» полковник Староконь вступает в борьбу со своими недругами: отставным майором Колобковым и полковником Японцевым. Они хотят строить загородный поселок на месте воинской части. Чтобы получить разрешение на строительство, им нужно предоставить убедительные доказательства того, что подчиненные Староконя отказываются выполнять распоряжения, да и сам командир всегда являлся плохим руководителем. Тем временем Староконь начал симпатизировать жене Японцева Эльвире, Шматко решил приударить за новой медсестрой, а Макаренков без ума от дочери полковника Анны Шнуровой.