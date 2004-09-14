Во 2-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик и капитан отправились за новобранцами. Благодаря армейской находчивости плохой алкоголь стал высококлассным, а слабые призывники – бравыми солдатами. Только вот медицинские работники пострадали. Также оказалось, что электрическое освещение жизненно необходимо для солдат, как и знание об основных принципах караула и о «волках в шкурах ягнят». Благодаря неравнодушному прапорщику в воинской части состоялся концерт классической музыки. Рядовые второй роты отстаивали честь женщины, а подполковник не скрывал гнева. Сотрудница буфета и юный лейтенант понравились друг другу.