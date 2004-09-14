Menu
Soldaty 2004 - 2013 season 2

Солдаты 16+
Original title Сезон 2
Season premiere 14 September 2004
Production year 2004
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 48 minutes
"Soldaty" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Солдаты» прапорщик и капитан отправились за новобранцами. Благодаря армейской находчивости плохой алкоголь стал высококлассным, а слабые призывники – бравыми солдатами. Только вот медицинские работники пострадали. Также оказалось, что электрическое освещение жизненно необходимо для солдат, как и знание об основных принципах караула и о «волках в шкурах ягнят». Благодаря неравнодушному прапорщику в воинской части состоялся концерт классической музыки. Рядовые второй роты отстаивали честь женщины, а подполковник не скрывал гнева. Сотрудница буфета и юный лейтенант понравились друг другу.

"Soldaty" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 2 Episode 1
14 September 2004
Эпизод 2
Season 2 Episode 2
15 September 2004
Эпизод 3
Season 2 Episode 3
16 September 2004
Эпизод 4
Season 2 Episode 4
17 September 2004
Эпизод 5
Season 2 Episode 5
18 September 2004
Эпизод 6
Season 2 Episode 6
19 September 2004
Эпизод 7
Season 2 Episode 7
20 September 2004
Эпизод 8
Season 2 Episode 8
21 September 2004
Эпизод 9
Season 2 Episode 9
22 September 2004
Эпизод 10
Season 2 Episode 10
23 September 2004
Эпизод 11
Season 2 Episode 11
24 September 2004
Эпизод 12
Season 2 Episode 12
25 September 2004
Эпизод 13
Season 2 Episode 13
26 September 2004
Эпизод 14
Season 2 Episode 14
27 September 2004
Эпизод 15
Season 2 Episode 15
28 September 2004
Эпизод 16
Season 2 Episode 16
29 September 2004
