Soldaty 2004 - 2013 season 9

Soldaty season 9 poster
Kinoafisha TV Shows Soldaty Seasons Season 9

Солдаты 16+
Original title Сезон 9
Season premiere 4 September 2006
Production year 2006
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Soldaty" season 9 description

В 9-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о наглых солдатах и прапорщике, который обладает повышенным чувством справедливости. Тем временем те, кто дожил до дембеля, оставляют необычные послания для будущих военнообязанных. Один из новичков выпрыгнет из кустов прямо на машину командира дивизии, а рассеянный прапорщик заслужит награду. Рядовые перехитрят командира роты, а также выяснится, что выступить преподавателем английского языка для сержанта – дело не для трусливых. К тому же выяснится, что смешинка не всегда бывает смешной, а присягу можно прочитать в стиле рэп. А в части появятся еще два подполковника.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
5.6 IMDb
Write review
"Soldaty" season 9 list of episodes. TV series release schedule
Эпизод 1
Season 9 Episode 1
4 September 2006
Эпизод 2
Season 9 Episode 2
5 September 2006
Эпизод 3
Season 9 Episode 3
6 September 2006
Эпизод 4
Season 9 Episode 4
7 September 2006
Эпизод 5
Season 9 Episode 5
8 September 2006
Эпизод 6
Season 9 Episode 6
11 September 2006
Эпизод 7
Season 9 Episode 7
12 September 2006
Эпизод 8
Season 9 Episode 8
13 September 2006
Эпизод 9
Season 9 Episode 9
14 September 2006
Эпизод 10
Season 9 Episode 10
15 September 2006
Эпизод 11
Season 9 Episode 11
18 September 2006
Эпизод 12
Season 9 Episode 12
19 September 2006
Эпизод 13
Season 9 Episode 13
20 September 2006
Эпизод 14
Season 9 Episode 14
21 September 2006
Эпизод 15
Season 9 Episode 15
22 September 2006
Эпизод 16
Season 9 Episode 16
25 September 2006
Эпизод 17
Season 9 Episode 17
26 September 2006
Эпизод 18
Season 9 Episode 18
27 September 2006
Эпизод 19
Season 9 Episode 19
28 September 2006
Эпизод 20
Season 9 Episode 20
29 September 2006
