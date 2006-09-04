В 9-м сезоне сериала «Солдаты» речь пойдет о наглых солдатах и прапорщике, который обладает повышенным чувством справедливости. Тем временем те, кто дожил до дембеля, оставляют необычные послания для будущих военнообязанных. Один из новичков выпрыгнет из кустов прямо на машину командира дивизии, а рассеянный прапорщик заслужит награду. Рядовые перехитрят командира роты, а также выяснится, что выступить преподавателем английского языка для сержанта – дело не для трусливых. К тому же выяснится, что смешинка не всегда бывает смешной, а присягу можно прочитать в стиле рэп. А в части появятся еще два подполковника.