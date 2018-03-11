Menu
Season premiere 11 March 2018
Production year 2018
Number of episodes 15
Runtime 10 hours 45 minutes
В 9 сезоне шоу «Голые и напуганные» двадцать новых участников пытаются пройти 21-дневное испытание. Цунами, ядовитые насекомые, знакомство с дикими животными, смертельно опасные змеи и осы в самых безлюдных местах – обычное явление для героев данного проекта. Ураган обрушивается на лагерь, где живет Амаль, беженка из Ирака, ныне обосновавшаяся в штате Айова, вместе с Дьюком. Пара также сталкивается с пауками, насекомыми и ночными хищниками в болотах Флориды. В населенных привидениями джунглях майя Лия и Цезарь борются с влажностью, голодными хищниками, ливнями и беспощадными насекомыми.

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Category 5 Survival
Season 9 Episode 1
11 March 2018
A Screw Loose
Season 9 Episode 2
18 March 2018
Swamp Queen
Season 9 Episode 3
25 March 2018
Forbidden Fruit
Season 9 Episode 4
1 April 2018
Island of Tears
Season 9 Episode 5
8 April 2018
Thieves in the Night
Season 9 Episode 6
15 April 2018
Love at First Fight
Season 9 Episode 7
22 April 2018
Burnt to a Crisp
Season 9 Episode 8
29 April 2018
Loaded for Bear
Season 9 Episode 9
6 May 2018
Pick Your Poison
Season 9 Episode 10
13 May 2018
Trouble in Paradise
Season 9 Episode 11
10 June 2018
Fan Down
Season 9 Episode 12
24 June 2018
Naked and Afraid of Sharks
Season 9 Episode 13
29 July 2018
Blindsided
Season 9 Episode 14
5 August 2018
Fire and Fury
Season 9 Episode 15
12 August 2018
