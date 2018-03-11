В 9 сезоне шоу «Голые и напуганные» двадцать новых участников пытаются пройти 21-дневное испытание. Цунами, ядовитые насекомые, знакомство с дикими животными, смертельно опасные змеи и осы в самых безлюдных местах – обычное явление для героев данного проекта. Ураган обрушивается на лагерь, где живет Амаль, беженка из Ирака, ныне обосновавшаяся в штате Айова, вместе с Дьюком. Пара также сталкивается с пауками, насекомыми и ночными хищниками в болотах Флориды. В населенных привидениями джунглях майя Лия и Цезарь борются с влажностью, голодными хищниками, ливнями и беспощадными насекомыми.