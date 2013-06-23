В 1 сезоне шоу «Голые и напуганные» двум обнаженным героям предстоит прожить 21 день в тропических лесах Коста-Рики. Участники испытания сталкиваются с такими проблемами, как дождь, болезни, поиски еды и нападение змеи. Э. Дж. Снайдер и Келли Найтлингер преодолевают труднопроходимую местность, кишмя кишащую хищниками. В следующем выпуске Клинт Дживойн и Лаура Зерра оказываются на панамском острове, где им также предстоит провести 21 день. Измученные москитами и рискующие столкнуться со змеями и крокодилами, пара старается держаться вместе, используя все свои навыки и опыт, чтобы выжить в тропическом аду.