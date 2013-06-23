Menu
Naked and Afraid (2013), season 1

Naked and Afraid 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 23 June 2013
Production year 2013
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Naked and Afraid" season 1 description

В 1 сезоне шоу «Голые и напуганные» двум обнаженным героям предстоит прожить 21 день в тропических лесах Коста-Рики. Участники испытания сталкиваются с такими проблемами, как дождь, болезни, поиски еды и нападение змеи. Э. Дж. Снайдер и Келли Найтлингер преодолевают труднопроходимую местность, кишмя кишащую хищниками. В следующем выпуске Клинт Дживойн и Лаура Зерра оказываются на панамском острове, где им также предстоит провести 21 день. Измученные москитами и рискующие столкнуться со змеями и крокодилами, пара старается держаться вместе, используя все свои навыки и опыт, чтобы выжить в тропическом аду.

6.4
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

The Jungle Curse
Season 1 Episode 1
23 June 2013
Terror in Tanzania
Season 1 Episode 2
30 June 2013
Island from Hell
Season 1 Episode 3
7 July 2013
Punishment in Panama
Season 1 Episode 4
14 July 2013
Breaking Borneo
Season 1 Episode 5
21 July 2013
Beware the Bayou
Season 1 Episode 6
28 July 2013
