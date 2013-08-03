Menu
Naked and Afraid (2013), season 0
Naked and Afraid
16+
Original title
Specials
Title
Спецвыпуски
Season premiere
3 August 2013
Production year
2013
Number of episodes
98
Runtime
70 hours 14 minutes
TV Show rating
6.4
Rate
14
votes
6.6
IMDb
Naked and Afraid List of episodes
TV series release schedule
Season 0
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Bares All
Season 0
Episode 1
3 August 2013
Double Jeopardy
Season 0
Episode 2
8 December 2013
Bares All (1)
Season 0
Episode 3
14 December 2013
Naked and Afraid: Revealed
Season 0
Episode 4
9 March 2014
Bares All: Starvation, Snakes and Strife
Season 0
Episode 5
27 April 2014
Bares All (3)
Season 0
Episode 6
20 May 2014
Pop-Up Edition: Maldives
Season 0
Episode 7
11 January 2014
Pop-Up Edition: Louisiana
Season 0
Episode 8
18 January 2014
New Season Exposed
Season 0
Episode 9
22 January 2014
Pop-Up Edition: Malaysia
Season 0
Episode 10
25 January 2014
Pop-Up Edition: Namibia (1)
Season 0
Episode 11
29 January 2014
Pop-Up Edition: Andros Islands
Season 0
Episode 12
6 July 2014
Pop-Up Edition: Cambodia
Season 0
Episode 13
13 July 2014
Pop-Up Edition: Nicaragua (1)
Season 0
Episode 14
20 July 2014
Pop-Up Edition: Argentina
Season 0
Episode 15
27 July 2014
Pop-Up Edition: Dominica
Season 0
Episode 16
3 August 2014
Snaketacular
Season 0
Episode 17
31 August 2014
Pop-Up Edition: Botswana
Season 0
Episode 18
14 September 2014
Pop-Up Edition: Nicaragua (2)
Season 0
Episode 19
14 September 2014
Pop-Up Edition: Brazil
Season 0
Episode 20
21 September 2014
Awkward Moments
Season 0
Episode 21
28 September 2014
Franco and Rogen
Season 0
Episode 22
7 December 2014
Naked and Awkward
Season 0
Episode 23
7 December 2014
Dual Survival
Season 0
Episode 24
14 January 2015
Survival Countdown
Season 0
Episode 25
19 April 2015
Mexico: Quintana Roo
Season 0
Episode 26
15 May 2015
Guyana: Rupununi
Season 0
Episode 27
3 June 2015
Bares All: Survival in Close Quarters
Season 0
Episode 28
14 June 2015
Alone Together
Season 0
Episode 29
18 June 2015
XL Cast Revealed: Alana Barfield
Season 0
Episode 30
28 June 2015
XL Cast Revealed: Hakim Isler
Season 0
Episode 31
28 June 2015
XL Cast Revealed: E.J. Snyder
Season 0
Episode 32
28 June 2015
XL Cast Revealed: Shane Lewis
Season 0
Episode 33
28 June 2015
XL Cast Revealed: Honora Bowen
Season 0
Episode 34
28 June 2015
XL Cast Revealed: Laura Zerra
Season 0
Episode 35
28 June 2015
XL Cast Revealed: Luke McLaughlin
Season 0
Episode 36
28 June 2015
XL Cast Revealed: Dani Julien
Season 0
Episode 37
28 June 2015
XL Cast Revealed: Jeff Zausch and Eva Rupert
Season 0
Episode 38
28 June 2015
XL Cast Revealed: Chris Fischer
Season 0
Episode 39
28 June 2015
XL Cast Revealed: Danielle Beauchmin
Season 0
Episode 40
28 June 2015
Easier Said Than Done
Season 0
Episode 41
26 June 2015
Bares All Special-On the Edge
Season 0
Episode 42
2 August 2015
Pop-Up Edition: Philippines
Season 0
Episode 43
29 January 2016
Pop-Up Edition: Belize
Season 0
Episode 44
13 February 2016
Pop-Up Edition: Nicaragua (3)
Season 0
Episode 45
28 February 2016
Pop-Up Edition: Panama
Season 0
Episode 46
28 February 2016
Pop-Up Edition: Namibia (2)
Season 0
Episode 47
6 March 2016
Into the Wild
Season 0
Episode 48
6 March 2016
The Serpent Garden
Season 0
Episode 49
13 March 2016
Pop-Up Edition: Alabama
Season 0
Episode 50
17 March 2016
Pop-Up Edition: Ontario
Season 0
Episode 51
24 March 2016
Pop-Up Edition: Amazonia
Season 0
Episode 52
7 April 2016
Pop-Up Edition: Belize Jungle
Season 0
Episode 53
14 April 2016
Pop-Up Edition: Philippine Forest
Season 0
Episode 54
21 April 2016
Pop-Up Edition: Thailand Jungle
Season 0
Episode 55
28 April 2016
Bares All: Never Give Up
Season 0
Episode 56
8 May 2016
Pop-Up Edition: Seminole Forest
Season 0
Episode 57
12 May 2016
Pop-Up Edition: Australian Outback
Season 0
Episode 58
19 May 2016
Pop-Up Edition: Nicaragua Part III
Season 0
Episode 59
26 May 2016
Pop-Up Edition: Отрекшиеся
Season 0
Episode 60
2 June 2016
Bares All: Battered and Broken
Season 0
Episode 61
12 June 2016
Jeff & E.J. Origins
Season 0
Episode 62
17 August 2016
Infested with Rats: Recipe for Disaster
Season 0
Episode 63
22 October 2016
Bares All: Naked Nights
Season 0
Episode 64
27 March 2017
Pop-Up Edition: Eye of the Storm
Season 0
Episode 65
6 April 2017
Pop-Up Edition: Washed Out
Season 0
Episode 66
6 April 2017
Pop-Up Edition: Montserrat
Season 0
Episode 67
27 April 2017
Pop-Up Edition: Panama
Season 0
Episode 68
27 April 2017
Pop-Up Edition: Trinidad
Season 0
Episode 69
4 May 2017
Pop-Up Edition: Louisiana Swamp
Season 0
Episode 70
4 May 2017
Pop-Up Edition: Haunted Swamp
Season 0
Episode 71
18 May 2017
Pop-Up Edition: Louisiana Swamp, part 2
Season 0
Episode 72
18 May 2017
Pop-Up Edition: Arachnid Overload
Season 0
Episode 73
18 May 2017
Pop-Up Edition: Amazon Jungle
Season 0
Episode 74
24 May 2017
Pop-Up Edition: The Amazon Encounter
Season 0
Episode 75
1 June 2017
The Ultimate Fan Challenge
Season 0
Episode 76
15 June 2017
Deep in the Swamp
Season 0
Episode 77
25 June 2018
Summer Survivors
Season 0
Episode 78
2 July 2017
Sharks in the Water
Season 0
Episode 79
9 July 2017
Swamp Nights
Season 0
Episode 80
16 July 2017
Suffering, Sunburn and Sharks
Season 0
Episode 81
30 July 2017
Wrath of Nature
Season 0
Episode 82
7 September 2017
Battle of the Fans
Season 0
Episode 83
14 September 2017
Blades of Glory
Season 0
Episode 84
18 February 2018
Bugged Out
Season 0
Episode 85
10 March 2018
Unsurvivable
Season 0
Episode 86
11 March 2018
Eaten Alive
Season 0
Episode 87
12 August 2018
Naked Gets Weird
Season 0
Episode 88
2 March 2019
Spiders, Gators, Bears, Oh My!
Season 0
Episode 89
5 May 2019
Just Kidding
Season 0
Episode 90
26 May 2019
Jungle Genius
Season 0
Episode 91
26 April 2020
Watch Party: Andrea and Joe in Namibia
Season 0
Episode 92
3 May 2020
Watch Party: Dani And Justin In Andros Islands
Season 0
Episode 93
10 May 2020
Watch Party: Bulent and Cat in Colombian Rainforest
Season 0
Episode 94
31 May 2020
Watch Party: Trish and Jeremy
Season 0
Episode 95
14 June 2020
Watch Party: Christina and Steve
Season 0
Episode 96
5 July 2020
Watch Party: Fernando and Samantha
Season 0
Episode 97
12 July 2020
Swimming Naked with Sharks
Season 0
Episode 98
16 August 2020
