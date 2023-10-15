Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Naked and Afraid (2013), season 16

Naked and Afraid season 16 poster
Kinoafisha TV Shows Naked and Afraid Seasons Season 16
Naked and Afraid 16+
Original title Season 16
Title Сезон 16
Season premiere 15 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 35 minutes
"Naked and Afraid" season 16 description

В 16 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые участники проекта готовятся к испытанию в диких условиях. Им предстоит вступить в противостояние с дикими животными, спасаться от укусов ядовитых насекомых, а также проверить свои нервы на прочность в знойной пустыне или необитаемом острове. Лилли из Австрии и Сэм из Великобритании объединяются, чтобы сразиться с дикой природой в штате Нью-Мексико. В следующем выпуске Джастин, профессиональный боец, и Ками, спасатель, вдвоем пытаются выжить в заболоченных местах Гайаны. Аргентина служит фоном для выживших Мэлори и Патрика, которые сражаются с джунглями.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

TV series release schedule
Season 0
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Blood and Money
Season 16 Episode 1
15 October 2023
City Slickers in the Wild
Season 16 Episode 2
22 October 2023
Broke Back Jungle
Season 16 Episode 3
29 October 2023
A Shart at Redemption
Season 16 Episode 4
5 November 2023
Odd Man Out
Season 16 Episode 5
12 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more