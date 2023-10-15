В 16 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые участники проекта готовятся к испытанию в диких условиях. Им предстоит вступить в противостояние с дикими животными, спасаться от укусов ядовитых насекомых, а также проверить свои нервы на прочность в знойной пустыне или необитаемом острове. Лилли из Австрии и Сэм из Великобритании объединяются, чтобы сразиться с дикой природой в штате Нью-Мексико. В следующем выпуске Джастин, профессиональный боец, и Ками, спасатель, вдвоем пытаются выжить в заболоченных местах Гайаны. Аргентина служит фоном для выживших Мэлори и Патрика, которые сражаются с джунглями.