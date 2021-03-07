В 12 сезоне шоу «Голые и напуганные» сестры-близнецы Эмбер и Серена, а также братья Уоррен и Томас оказываются в южноафриканской саванне, где им предстоит бороться за выживание. Они сражаются с носорогами, гиенами и территориальным леопардом, которые преследуют их лагерь. Звездные гости Трент и Сара принимаются за самую сложную задачу в суровых джунглях Мексики, где, по мнению местных жителей, обитают духи майя. С первого дня их уничтожают проливные ливни, жуткие звуки и удары молнии. На краю Бермудского треугольника ветеран и капитан каджунской лодки сражаются с грозами и обезвоживанием, пытаясь пройти более 20 миль в открытом океане.

