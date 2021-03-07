Menu
Naked and Afraid (2013), season 12

Naked and Afraid season 12 poster
Kinoafisha TV Shows Naked and Afraid Seasons Season 12
Naked and Afraid 16+
Original title Season 12
Title Сезон 12
Season premiere 7 March 2021
Production year 2021
Number of episodes 11
Runtime 7 hours 53 minutes
"Naked and Afraid" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Голые и напуганные» сестры-близнецы Эмбер и Серена, а также братья Уоррен и Томас оказываются в южноафриканской саванне, где им предстоит бороться за выживание. Они сражаются с носорогами, гиенами и территориальным леопардом, которые преследуют их лагерь. Звездные гости Трент и Сара принимаются за самую сложную задачу в суровых джунглях Мексики, где, по мнению местных жителей, обитают духи майя. С первого дня их уничтожают проливные ливни, жуткие звуки и удары молнии. На краю Бермудского треугольника ветеран и капитан каджунской лодки сражаются с грозами и обезвоживанием, пытаясь пройти более 20 миль в открытом океане.
 

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

No Rain, No Gain
Season 12 Episode 1
7 March 2021
Mile-High Clubbed
Season 12 Episode 2
7 March 2021
The Devil's Woods
Season 12 Episode 3
14 March 2021
Sand Trapped
Season 12 Episode 4
21 March 2021
Stars Against the Storm
Season 12 Episode 5
21 March 2021
A Tangled Web in Texas
Season 12 Episode 6
28 March 2021
Shark Attack
Season 12 Episode 7
4 April 2021
Monkey Business
Season 12 Episode 8
4 April 2021
Okay, Boomer
Season 12 Episode 9
11 April 2021
Bite Me
Season 12 Episode 10
18 April 2021
Come Hell and Black Water
Season 12 Episode 11
18 April 2021
