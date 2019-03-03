В 10 сезоне шоу «Голые и напуганные» пережить 21 день голым в пустыне нелегко. Герои проекта переживают множество неловких моментов. Оказавшись на замерзшем леднике Аляски, участники шоу Лора Зерра и Стивен Холл изо всех сил пытаются предотвратить обморожение. В семи тысячах миль к югу два новых героя отправляются на выжженный солнцем бразильский остров, где водятся анаконды и скаты. Затем еще две пары удивляются, когда им приходится сражаться бок о бок в смертоносных джунглях Панамы. До того как начнется их 21-дневный опасный тур, ребятам предстоит переосмыслить свои стратегии выживания с учетом гендерных различий.