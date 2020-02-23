Menu
Naked and Afraid (2013), season 11

Naked and Afraid season 11 poster
Naked and Afraid
Naked and Afraid 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 23 February 2020
Production year 2020
Number of episodes 18
Runtime 12 hours 54 minutes
"Naked and Afraid" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Голые и напуганные» героем первого выпуска становится Люк Маклафлин, который отправляется в опасные бесплодные земли Южной Африки. За ним охотятся свирепые львы и разъяренные гиены. Люк планирует совершить убийство для того, чтобы закончить испытание. Звездный борец за выживание Гэри Голдинг в первый раз самостоятельно отправляется в джунгли Белиза. Он находит черепаху, которую называет Тимми. В скором времени глубокий порез и опасная инфекция угрожают Гэри. Лейси Джонс в полном одиночестве доведена до предела, она боится опасных насекомых и зверей и с трудом контролирует происходящее.
 

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

Twinning
Season 11 Episode 1
23 February 2020
Survive or Ky Tryin
Season 11 Episode 2
23 February 2020
Little Person, Big Challenge
Season 11 Episode 3
1 March 2020
Bahama Drama
Season 11 Episode 4
1 March 2020
Two Tarzans, One Jane
Season 11 Episode 5
8 March 2020
Naked and Ghosted
Season 11 Episode 6
15 March 2020
Close Encounters
Season 11 Episode 7
15 March 2020
In Too Deep
Season 11 Episode 8
22 March 2020
Blood, Sweat and Fears
Season 11 Episode 9
29 March 2020
Trying to Deal with the Devil
Season 11 Episode 10
29 March 2020
Biting Back at Africa
Season 11 Episode 11
5 April 2020
Shaken and Very Stirred
Season 11 Episode 12
12 April 2020
Amazoned Out
Season 11 Episode 13
12 April 2020
Ring of Fire
Season 11 Episode 14
19 April 2020
21 Miles, 21 Days
Season 11 Episode 15
26 April 2020
Honeymoon From Hell
Season 11 Episode 16
3 May 2020
Don't Cave In
Season 11 Episode 17
10 May 2020
Snow Daze
Season 11 Episode 18
17 May 2020
