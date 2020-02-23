В 11 сезоне шоу «Голые и напуганные» героем первого выпуска становится Люк Маклафлин, который отправляется в опасные бесплодные земли Южной Африки. За ним охотятся свирепые львы и разъяренные гиены. Люк планирует совершить убийство для того, чтобы закончить испытание. Звездный борец за выживание Гэри Голдинг в первый раз самостоятельно отправляется в джунгли Белиза. Он находит черепаху, которую называет Тимми. В скором времени глубокий порез и опасная инфекция угрожают Гэри. Лейси Джонс в полном одиночестве доведена до предела, она боится опасных насекомых и зверей и с трудом контролирует происходящее.

