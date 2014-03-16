Menu
Naked and Afraid (2013), season 2

Naked and Afraid season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Naked and Afraid Seasons Season 2
Naked and Afraid 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 16 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Naked and Afraid" season 2 description

Во 2 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои отправляются в жерло самой опасной среды обитания на планете, чтобы сразиться с Амазонкой без современных удобств и одежды. Вступая в схватку с пираньями, ягуарами и комарами, они руководствуются правилом «убей – или будь убитым». Во втором эпизоде Джефф и Ева отправляются на Мадагаскар и борются с удавами, многочисленными пауками и суровым пустынным ландшафтом. В следующем выпуске двое выживших попадают на необитаемый остров Фиджи. Еще одни герои попадают в джунгли Белиза. Мужчина и женщина сталкиваются с лабиринтом пещер майя, которые полны ядовитых змей и бешеных летучих мышей.
 

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

Man vs. Amazon
Season 2 Episode 1
16 March 2014
Damned in Africa
Season 2 Episode 2
23 March 2014
Paradise Lost
Season 2 Episode 3
30 March 2014
Mayan Misery
Season 2 Episode 4
6 April 2014
The Pain Forest
Season 2 Episode 5
13 April 2014
Meltdown in Bolivia
Season 2 Episode 6
20 April 2014
