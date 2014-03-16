Во 2 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои отправляются в жерло самой опасной среды обитания на планете, чтобы сразиться с Амазонкой без современных удобств и одежды. Вступая в схватку с пираньями, ягуарами и комарами, они руководствуются правилом «убей – или будь убитым». Во втором эпизоде Джефф и Ева отправляются на Мадагаскар и борются с удавами, многочисленными пауками и суровым пустынным ландшафтом. В следующем выпуске двое выживших попадают на необитаемый остров Фиджи. Еще одни герои попадают в джунгли Белиза. Мужчина и женщина сталкиваются с лабиринтом пещер майя, которые полны ядовитых змей и бешеных летучих мышей.

