Naked and Afraid (2013), season 7

Naked and Afraid season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Naked and Afraid Seasons Season 7
Naked and Afraid 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 5 March 2017
Production year 2017
Number of episodes 11
Runtime 7 hours 53 minutes
"Naked and Afraid" season 7 description

В 7 сезоне шоу «Голые и напуганные» спортсмен-экстремал и бармен отправляются в тропический лес Эквадора, где каждый день идет дождь. Бывший морпех Тим и Шеннон сражаются с армией жалящих муравьев и бурлящих вулканов на острове Тринидад. Инструктор по выживанию и ветеран Вооруженных сил оказываются на опустошенном вулканом острове Монтсеррат. Они находят способ работать вместе, но одна авария оказывает разрушительное действие на обоих. В специальном выпуске двоих счастливых поклонников выбирают для участия в специальном 2-недельном испытании. Мать-одиночка и молодой оптимист пытаются выжить на диком побережье Южной Африки.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

Eye of the Storm
Season 7 Episode 1
5 March 2017
Washed Out
Season 7 Episode 2
12 March 2017
Hangry
Season 7 Episode 3
19 March 2017
Ashes to Ashes
Season 7 Episode 4
2 April 2017
The Lost World
Season 7 Episode 5
9 April 2017
The Monster
Season 7 Episode 6
16 April 2017
Unhinged
Season 7 Episode 7
23 April 2017
Curse of the Swamp
Season 7 Episode 8
30 April 2017
Curse of the Swamp: Part 2
Season 7 Episode 9
7 May 2017
Arachnid Overload
Season 7 Episode 10
14 May 2017
Worlds Collide
Season 7 Episode 11
21 May 2017
