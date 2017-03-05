В 7 сезоне шоу «Голые и напуганные» спортсмен-экстремал и бармен отправляются в тропический лес Эквадора, где каждый день идет дождь. Бывший морпех Тим и Шеннон сражаются с армией жалящих муравьев и бурлящих вулканов на острове Тринидад. Инструктор по выживанию и ветеран Вооруженных сил оказываются на опустошенном вулканом острове Монтсеррат. Они находят способ работать вместе, но одна авария оказывает разрушительное действие на обоих. В специальном выпуске двоих счастливых поклонников выбирают для участия в специальном 2-недельном испытании. Мать-одиночка и молодой оптимист пытаются выжить на диком побережье Южной Африки.