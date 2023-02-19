В 15 сезоне шоу «Голые и напуганные» черные болота Флориды доводят до предела упрямого поселенца и военнослужащего. Сталкиваясь с угрозой ядовитых змей, опасных диких кабанов и проливных дождей, героям приходится работать вместе, если они не желают потерпеть неудачу в одиночку. В холодных горах Болгарии волки окружают удачливого парня, который прошел отбор и теперь пытается пройти 21-дневное испытание. Огонь служит защитой от хищников и переохлаждения, но ситуация меняется, когда пламя неожиданно выходит из-под контроля и превращается для героев проекта в самую большую угрозу.