В 14 сезоне шоу «Голые и напуганные» поможет зрителю осознать весь смысл естественного отбора. Эту проблему авторы проекта возвели в совершенно новый ранг. Четверо участников, пара 50-летних и 20-летние парень с девушкой, брошены в пустыню Сонора. Они сталкиваются с дикими животными, ядовитыми монстрами и пытаются выжить в условиях нестерпимой жары. Зрители узнают, что же победит – мудрость и опыт или же молодость? В следующем выпуске герои оказываются в тяжелейших условиях Южной Африки. Они борются со скорпионами и агрессивными клещами, которые оказываются на самых уязвимых участках тела и могут подвергнуть риску жизнь человека.