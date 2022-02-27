Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Naked and Afraid (2013), season 14

Naked and Afraid season 14 poster
Kinoafisha TV Shows Naked and Afraid Seasons Season 14
Naked and Afraid 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 27 February 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 9 hours 19 minutes
"Naked and Afraid" season 14 description

В 14 сезоне шоу «Голые и напуганные» поможет зрителю осознать весь смысл естественного отбора. Эту проблему авторы проекта возвели в совершенно новый ранг. Четверо участников, пара 50-летних и 20-летние парень с девушкой, брошены в пустыню Сонора. Они сталкиваются с дикими животными, ядовитыми монстрами и пытаются выжить в условиях нестерпимой жары. Зрители узнают, что же победит – мудрость и опыт или же молодость? В следующем выпуске герои оказываются в тяжелейших условиях Южной Африки. Они борются со скорпионами и агрессивными клещами, которые оказываются на самых уязвимых участках тела и могут подвергнуть риску жизнь человека.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

TV series release schedule
Season 0
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Curse of the Chiapas
Season 14 Episode 1
27 February 2022
Haunted and Hungry
Season 14 Episode 2
27 February 2022
Fallen Farmer
Season 14 Episode 3
6 March 2022
Sibling Survival
Season 14 Episode 4
6 March 2022
Night Stalkers
Season 14 Episode 5
13 March 2022
Next Gen Survival
Season 14 Episode 6
20 March 2022
Valley of the Leopards
Season 14 Episode 7
20 March 2022
Opposites Don't Attract
Season 14 Episode 8
27 March 2022
Legends and Rookies
Season 14 Episode 9
3 April 2022
Legends and Rookies
Season 14 Episode 10
10 April 2022
Abandoned Village
Season 14 Episode 11
17 April 2022
The Labryinth
Season 14 Episode 12
17 April 2022
Lost in Translation
Season 14 Episode 13
24 April 2022
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more