Naked and Afraid (2013), season 4

Naked and Afraid season 4 poster
Naked and Afraid 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 19 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Naked and Afraid" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые герои сталкиваются с 8-футовыми аллигаторами, ядовитыми водяными мокасинами и кровожадными комарами. В следующем выпуске Кристина и Стив отправляются в мексиканские джунгли Кинтана-Роо на 21 день. С каждой бессонной ночью, которая кишмя кишит жуками, напряженность между ними нарастает, и в конце концов самой большой угрозой герои могут оказаться они сами друг для друга. Изобретательному художнику-татуировщику и оптимистичному социальному работнику придется полагаться друг на друга, чтобы выжить три недели на палящем пляже полуострова Юкатан.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

TV series release schedule
Alligator Alley
Season 4 Episode 1
19 April 2015
Rumble in the Jungle
Season 4 Episode 2
26 April 2015
Mayan Sacrifice
Season 4 Episode 3
3 May 2015
Edge of Madness
Season 4 Episode 4
10 May 2015
Fire on the Mountain
Season 4 Episode 5
17 May 2015
Lord of the Rats
Season 4 Episode 6
31 May 2015
Colombian Conflict
Season 4 Episode 7
7 June 2015
Garden of Evil
Season 4 Episode 8
21 June 2015
Redemption Road
Season 4 Episode 9
28 June 2015
Surthrive
Season 4 Episode 10
19 July 2015
