В 4 сезоне шоу «Голые и напуганные» новые герои сталкиваются с 8-футовыми аллигаторами, ядовитыми водяными мокасинами и кровожадными комарами. В следующем выпуске Кристина и Стив отправляются в мексиканские джунгли Кинтана-Роо на 21 день. С каждой бессонной ночью, которая кишмя кишит жуками, напряженность между ними нарастает, и в конце концов самой большой угрозой герои могут оказаться они сами друг для друга. Изобретательному художнику-татуировщику и оптимистичному социальному работнику придется полагаться друг на друга, чтобы выжить три недели на палящем пляже полуострова Юкатан.