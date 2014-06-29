В 3 сезоне шоу «Голые и напуганные» впервые приоткрывается занавес закулисья, чтобы зрители увидели, как создавался эпический проект. Раскрываются новые герои, демонстрируются удивительные локации, в которые они попадают, и эксклюзивные кадры, которые никогда раньше не выкладывались. Горец Люк и триатлонистка Линдси попадают в сухой и тернистый ландшафт африканской Намибии. Окруженные одними из самых смертоносных высших хищников на континенте, они выдерживают знойные дневные температуры. А следующие герои проверяют свои навыки на бритвенно-острой местности острова Андрос на Багамах.