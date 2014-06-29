Menu
Naked and Afraid (2013), season 3

Naked and Afraid 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 June 2014
Production year 2014
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Naked and Afraid" season 3 description

В 3 сезоне шоу «Голые и напуганные» впервые приоткрывается занавес закулисья, чтобы зрители увидели, как создавался эпический проект. Раскрываются новые герои, демонстрируются удивительные локации, в которые они попадают, и эксклюзивные кадры, которые никогда раньше не выкладывались. Горец Люк и триатлонистка Линдси попадают в сухой и тернистый ландшафт африканской Намибии. Окруженные одними из самых смертоносных высших хищников на континенте, они выдерживают знойные дневные температуры. А следующие герои проверяют свои навыки на бритвенно-острой местности острова Андрос на Багамах.

TV Show rating

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Naked and Afraid List of episodes

Primal Fear
Season 3 Episode 1
29 June 2014
Blood in the Water
Season 3 Episode 2
6 July 2014
Hearts of Darkness
Season 3 Episode 3
13 July 2014
Jungle Love
Season 3 Episode 4
20 July 2014
Argentina Impossible
Season 3 Episode 5
27 July 2014
Playing with Fire
Season 3 Episode 6
3 August 2014
Himalayan Hell
Season 3 Episode 7
24 August 2014
Nicaragua Nightmare
Season 3 Episode 8
7 September 2014
Botswana Breakdown
Season 3 Episode 9
14 September 2014
Dunes of Despair
Season 3 Episode 10
21 September 2014
