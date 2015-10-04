В 5 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои вновь отправляются в панамские джунгли, чтобы проверить себя. Трент и Энни начали свое путешествие в джунглях майя в Белизе. Обезвоживание и нехватка пищи быстро превратились для них в проблему. Герои понимают, что не одни в джунглях, и им трудно держаться вместе. В следующем выпуске горец Джо и бывшая сотрудница правоохранительных органов Андреа отправляются в Намибию. Эта обширная земля является пристанищем для опасных хищников, в том числе смертоносного бегемота. Но выживанию Андреа угрожают ее собственные внутренние демоны. Сумеет ли Джо помочь ей?