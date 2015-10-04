Menu
Naked and Afraid (2013), season 5

Naked and Afraid season 5 poster
Season premiere 4 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 5
Runtime 3 hours 35 minutes
В 5 сезоне шоу «Голые и напуганные» герои вновь отправляются в панамские джунгли, чтобы проверить себя. Трент и Энни начали свое путешествие в джунглях майя в Белизе. Обезвоживание и нехватка пищи быстро превратились для них в проблему. Герои понимают, что не одни в джунглях, и им трудно держаться вместе. В следующем выпуске горец Джо и бывшая сотрудница правоохранительных органов Андреа отправляются в Намибию. Эта обширная земля является пристанищем для опасных хищников, в том числе смертоносного бегемота. Но выживанию Андреа угрожают ее собственные внутренние демоны. Сумеет ли Джо помочь ей?

6.4
Rate 14 votes
6.6 IMDb

Forsaken
Season 5 Episode 1
4 October 2015
Fear the Unknown
Season 5 Episode 2
11 October 2015
The Darkest Hour
Season 5 Episode 3
18 October 2015
The Swarm
Season 5 Episode 4
25 October 2015
All or Nothing
Season 5 Episode 5
1 November 2015
