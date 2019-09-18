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Kinoafisha TV Shows American Horror Story Seasons Season 9 Episode 6

American Horror Story 2011 episode 6 season 9

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Episode description

В 9 сезоне 6 серии сериала «Американская история ужасов» год спустя Рихтер, которому изрядно надоели убийства Рамиреса, сдает его местным жителям, а сам скрывается. В 1985 году призраки Монтаны и Ксавье убивают всякого, кто оказывается на территории «Редвуда». Это вызывает недовольство у призраков Рэя и вожатых, погибших в 1970 году. Последнюю апелляцию Брук отклоняют, и она ожидает своего часа в камере приговоренных к смерти. 

Тем временем Маргарет процветает: она скупает дома с загадочной историей, в том числе психиатрическую клинику Брайрклифф, и открывает их для туристов. Также она становится женой Тревора. Мужчина не стал раскрывать полицию правду о том, что случилось в лагере, а за свое молчание потребовал деньги и роскошный образ жизни. Следующим проектом Маргарет становится «Редвуд» – она решает провести на территории лагеря музыкальный фестиваль. 

О планах Маргарет узнает Рихтер. Уже несколько лет он живет на Аляске вместе с новой женой и сыном. Вернувшись однажды домой, он обнаруживает, что его жена убита. Это дело рук Рамиреса – ему удалось сбежать из-под стражи с помощью Сатаны. Оставив ребенка с сестрой жены, Рихтер отправляется на поиски убийцы. Тем временем Брук казнят с помощью смертельной инъекции. В морге палач вкалывает девушке адреналин и приводит ее в чувство. Оказывается, что за палача себя выдавала Донна. 
 

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