В 9 сезоне 3 серии сериала «Американская история ужасов» Рамирес пытается ворваться в медпункт. Вожатые решают бежать, разделившись на две группы. Во время погони Чет и Рэй падают в яму с деревянными копьями, одно из которых пронзает плечо Рэя. Думая, что его друг без сознания, Чет рассказывает историю, случившуюся с ним в университете. Один из студентов погиб по вине Чета. В страхе, что его могут найти, парень отправился на работу в «Редвуд». Когда Чет понимает, что его напарник все слышал, он бросает Рэя в яме, а сам уходит.

В домик вожатых ломились двое шутников, которые нарядились мистером Джинглсом в честь годовщины резни в 1970 году. Ксавье, Тревор и Монтана сбегают, в то время как пранкеры становятся жертвами настоящего Рихтера. Рите и Брук удается добраться до парковки. брук полна решимости ехать в полицию, однако медсестра останавливает ее. Выясняется, что на самом деле она – психолог Донна Чемберс, организовавшая побег Рихтера из клиники.

Настоящую Риту убивает мистер Джинглс. Тревор и Ксавье помогают Чету выбраться из ямы, а затем замечают неподалеку Рихтера. Вожатые сталкивают его в яму с копьями, но выясняется, что это был очередной подражатель. Рэй и Монтана сталкиваются с Рамиресом. Испугавшись Ночного сталкера, Рэй в одиночку уезжает на мотоцикле, но его обезглавливает топором мистер Джинглс. Монтана и Рамирес целуются, затем девушка интересуется у маньяка, почему он не уничтожил ту, которую обещал.

