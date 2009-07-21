В 6 сезоне шоу «Адская кухня» 16 поваров-любителей представляют свои фирменные блюда шеф-повару Гордону Рамзи. Для выполнения командного испытания обеим командам предложено приготовить обед из трех блюд, которое не должно превышать 700 калорий. Один из поваров использует свои знания в области диетологии, чтобы привести участников своей команды к победе. Команда-победитель получила возможность сыграть в волейбол на пляже с олимпийской спортсменкой Аннет Дэвис, а проигравшим пришлось готовить ужин. Во время ужина один кулинар начал спорить с Рамзи, а другого отправили в отделение неотложной помощи.