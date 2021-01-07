Hell's Kitchen (2005), season 19

Hell's Kitchen season 19 poster
Hell's Kitchen 16+
Original title Season 19
Title Сезон 19
Season premiere 7 January 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 19 description

В 19 сезоне шоу «Адская кухня» ресторатор Гордон Рамзи хочет найти еще одного подающего надежды шеф-повара, который получит работу в его ресторане на озере Тахо и 250 тысяч долларов в качестве главного приза. Конкурсантам предстоит приготовить салат «Цезарь». Также повара будут потчевать своими блюдами олимпийских чемпионов и звезд НФЛ. В красной команде назревают проблемы, и Эмбер начинает сомневаться в выборе капитана. Следующее испытание заключается в том, чтобы команды устроили прием для молодоженов. Гордон Рамзи узнает, что синяя команда подает сырое мясо во время ужина.

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Welcome to Vegas
Season 19 Episode 1
7 January 2021
Shrimply Spectacular
Season 19 Episode 2
14 January 2021
Hell Caesar!
Season 19 Episode 3
21 January 2021
Wedding Bells in Hell
Season 19 Episode 4
28 January 2021
Hell Starts Taking Its Toll
Season 19 Episode 5
4 February 2021
Metal & Marina
Season 19 Episode 6
11 February 2021
A Pair of Aces
Season 19 Episode 7
18 February 2021
Crapping Out in Hell
Season 19 Episode 8
25 February 2021
Blind Taste Test
Season 19 Episode 9
4 March 2021
There's Something About Marc
Season 19 Episode 10
11 March 2021
Sink or Swim
Season 19 Episode 11
18 March 2021
There's Magic in Hell?
Season 19 Episode 12
25 March 2021
It's Time!
Season 19 Episode 13
1 April 2021
Snuggling with the Enemy
Season 19 Episode 14
8 April 2021
What Happens in Vegas...
Season 19 Episode 15
15 April 2021
Hitting the Jackpot
Season 19 Episode 16
22 April 2021
