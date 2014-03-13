Hell's Kitchen (2005), season 12

Hell's Kitchen 16+
Season premiere 13 March 2014
Production year 2014
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 12 description

В 12 сезоне шоу «Адская кухня» команда из 20 честолюбивых рестораторов пытается произвести впечатление на вспыльчивого ресторатора Гордона Рамзи. В первом испытании Гордон Рамзи делит поваров на две команды: мужскую («Синие») и женскую («Красные»). Он просит их представить свое фирменное блюдо. Команда-победитель будет ужинать с шеф-поваром Рамзи, а проигравшим предстоит убрать кухню. Во время вечернего ужина обе команды допускают ошибки, что вызывает недовольство Гордона Рамзи. Участниками проекта стали Гурав Навин, Николь Ратц, Симон Хаммонд, Майк Ареста, Джейсон Зепалтас, Майкл ДеМарко и другие.

TV Show rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
20 Chefs Compete
Season 12 Episode 1
13 March 2014
19 Chefs Compete
Season 12 Episode 2
20 March 2014
18 Chefs Compete
Season 12 Episode 3
27 March 2014
17 Chefs Compete
Season 12 Episode 4
3 April 2014
16 Chefs Compete
Season 12 Episode 5
10 April 2014
15 Chefs Compete
Season 12 Episode 6
17 April 2014
14 Chefs Compete
Season 12 Episode 7
24 April 2014
13 Chefs Compete
Season 12 Episode 8
1 May 2014
12 Chefs Compete
Season 12 Episode 9
8 May 2014
11 Chefs Compete
Season 12 Episode 10
15 May 2014
10 Chefs Compete
Season 12 Episode 11
22 May 2014
10 Chefs Compete Again
Season 12 Episode 12
29 May 2014
9 Chefs Compete
Season 12 Episode 13
5 June 2014
8 Chefs Compete
Season 12 Episode 14
12 June 2014
7 Chefs Compete
Season 12 Episode 15
19 June 2014
7 Chefs Compete Again
Season 12 Episode 16
26 June 2014
6 Chefs Compete
Season 12 Episode 17
3 July 2014
5 Chefs Compete
Season 12 Episode 18
10 July 2014
4 Chefs Compete
Season 12 Episode 19
17 July 2014
Winner Chosen
Season 12 Episode 20
24 July 2014
