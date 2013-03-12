Hell's Kitchen (2005), season 11

Hell's Kitchen 16+
Original title Season 11
Title Сезон 11
Season premiere 12 March 2013
Production year 2013
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 11 description

В 11 сезоне шоу «Адская кухня» впервые участниками проекта становятся 20 талантливых начинающих кулинаров. Себастьян Ройо, Джина Алоиз, Кристиан Росати, Даниель Бурн борются за главный приз. У каждой команды есть пять минут, чтобы собрать как можно больше лобстеров. Победители отведают блюда японской кухни и получат массаж на яхте. Проигравшие не только едят рыбный суп на обед, но и занимаются доставкой рыбы и приготовлением обеда. Ведущий и шотландский ресторатор Гордон Рамзи предлагает участникам приготовить шесть китайских блюд, которые будет оценивать известный шеф-повар Мартин Ян.

7.3
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

20 Chefs Compete, Part 1
Season 11 Episode 1
12 March 2013
20 Chefs Compete, Part 2
Season 11 Episode 2
12 March 2013
19 Chefs Compete
Season 11 Episode 3
19 March 2013
17 Chefs Compete
Season 11 Episode 4
26 March 2013
16 Chefs Compete, Part 1
Season 11 Episode 5
2 April 2013
16 Chefs Compete, Part 2
Season 11 Episode 6
9 April 2013
15 Chefs Compete
Season 11 Episode 7
16 April 2013
14 Chefs Compete
Season 11 Episode 8
23 April 2013
13 Chefs Compete
Season 11 Episode 9
30 April 2013
12 Chefs Compete
Season 11 Episode 10
7 May 2013
10 Chefs Compete
Season 11 Episode 11
13 May 2013
9 Chefs Compete
Season 11 Episode 12
13 May 2013
8 Chefs Compete
Season 11 Episode 13
23 May 2013
7 Chefs Compete, Part 1
Season 11 Episode 14
30 May 2013
7 Chefs Compete, Part 2
Season 11 Episode 15
6 June 2013
6 Chefs Compete
Season 11 Episode 16
13 June 2013
5 Chefs Compete, Part 1
Season 11 Episode 17
20 June 2013
5 Chefs Compete, Part 2
Season 11 Episode 18
27 June 2013
5 Chefs Compete, Part 3
Season 11 Episode 19
11 July 2013
4 Chefs Compete
Season 11 Episode 20
18 July 2013
2 Chefs Compete
Season 11 Episode 21
25 July 2013
Winner Chosen
Season 11 Episode 22
25 July 2013
