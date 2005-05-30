В 1 сезоне шоу «Адская кухня» знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи проводит двенадцать молодых поваров через множество суровых испытаний, чтобы выяснить, кто из них достоин работать в голливудском ресторане мечты «Адская кухня». Чтобы работать в заведении мирового класса в Лос-Анджелесе, участникам предстоит доказать свой высокий уровень и профессионализм. Для испытания командам предстоит установить обеденный стол в соответствии с рекомендациями Рамзи. Команда-победитель получит массаж, а проигравшим придется почистить столовое серебро и накрыть сотню столов в столовой перед обслуживанием.