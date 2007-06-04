Hell's Kitchen (2005), season 3

Hell's Kitchen 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 4 June 2007
Production year 2007
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
В 3 сезоне шоу «Адская кухня» шеф-повар Гордон Рамзи вновь приветствует 12 участников в своем новом ресторане Hell's Kitchen. После разделения групп на «Красную» и «Синюю» командам предстоит устроить обед для ведущего. Также девочкам нужно приготовить еду для американских военнослужащих. Парни тем временем должны накормить армию военно-морского флота. Известный ресторатор не жалеет крепкого словца по поводу приготовленных блюд. Всем участникам придется сотворить настоящее чудо на кухне. В противном случае они лишатся места в команде. Победитель станет шеф-поваром ресторана Green Valley Ranch resort and spa в Лас-Вегасе.

7.3
7.2 IMDb

12 Chefs Compete
Season 3 Episode 1
4 June 2007
11 Chefs Compete
Season 3 Episode 2
11 June 2007
10 Chefs Compete
Season 3 Episode 3
18 June 2007
9 Chefs Compete
Season 3 Episode 4
25 June 2007
8 Chefs Compete
Season 3 Episode 5
2 July 2007
7 Chefs Compete
Season 3 Episode 6
9 July 2007
6 Chefs Compete
Season 3 Episode 7
16 July 2007
5 Chefs Compete
Season 3 Episode 8
23 July 2007
3 Chefs Compete
Season 3 Episode 9
30 July 2007
2 Chefs Compete
Season 3 Episode 10
6 August 2007
Winner Announced
Season 3 Episode 11
13 August 2007
