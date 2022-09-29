Hell's Kitchen (2005), season 21

Hell's Kitchen 16+
Original title Season 21: Battle of the Ages
Title Сезон 21: Битва веков
Season premiere 29 September 2022
Production year 2022
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 21 description

В 21 сезоне шоу «Адская кухня» каждый повар должен приготовить фирменное блюдо, которое профессионалы оценят по шкале от 1 до 5. Самый титулованный фигурист всех времен Тони Хоук и 13-летняя олимпийская чемпионка Скай Браун присоединяются к Гордону Рамзи, чтобы преподать участникам урок упорного труда. Затем каждой из двух команд дается десять минут, чтобы очистить и приготовить лобстера, после того как Гордон продемонстрирует, как это нужно делать правильно. Кроме того, участники отправляются в аквапарк Гонконга. Они должны спуститься с гигантской горки в бассейн, наполненный различными ингредиентами. 

7.3

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Let the Battle Begin
Season 21 Episode 1
29 September 2022
Just Wingin' It
Season 21 Episode 2
6 October 2022
Clawing Your Way to the Top
Season 21 Episode 3
13 October 2022
Slipping Down to Hell
Season 21 Episode 4
20 October 2022
Breakfast 911
Season 21 Episode 5
27 October 2022
Til Chef Do Us Part
Season 21 Episode 6
10 November 2022
Wok This Way
Season 21 Episode 7
17 November 2022
Game On!
Season 21 Episode 8
1 December 2022
Putting the Carne in Carnival
Season 21 Episode 9
8 December 2022
Everyone's Taco'ing About It
Season 21 Episode 10
5 January 2023
21st Annual Blind Taste Test
Season 21 Episode 11
12 January 2023
What in Hell's Kitchen?
Season 21 Episode 12
19 January 2023
The Fab Five Take Flight
Season 21 Episode 13
26 January 2023
Lights, Camera, Sabotage!
Season 21 Episode 14
2 February 2023
A Finale For The Ages Part One
Season 21 Episode 15
9 February 2023
A Finale for the Ages, Part 2
Season 21 Episode 16
9 February 2023
