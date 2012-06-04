Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hell's Kitchen (2005), season 10

Hell's Kitchen season 10 poster
Kinoafisha TV Shows Hell's Kitchen Seasons Season 10
Hell's Kitchen 16+
Original title Season 10
Title Сезон 10
Season premiere 4 June 2012
Production year 2012
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 10 description

В 10 сезоне шоу «Адская кухня» начинающие повара снова пройдут множество испытаний, чтобы доказать: они обладают всеми необходимыми качествами, чтобы выиграть главный приз, который изменит всю их дальнейшую жизнь. Для этого им нужно произвести впечатление на ведущего Гордона Рамзи, шотландского кулинара и успешного ресторатора. Участники познакомились с су-шефами Скоттом и Энди. Женская «красная» команда победила в первом испытании. Это произошло в первый раз за всю историю проекта. Во время ужина Роису никак не удавалось справиться с анчоусами для салата, а Тэйвон подал гостям недожаренного голубя, вызвав недовольство Рамзи.

TV Show rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
18 Chefs Compete
Season 10 Episode 1
4 June 2012
17 Chefs Compete
Season 10 Episode 2
5 June 2012
16 Chefs Compete
Season 10 Episode 3
11 June 2012
15 Chefs Compete
Season 10 Episode 4
12 June 2012
14 Chefs Compete
Season 10 Episode 5
18 June 2012
13 Chefs Compete, Part 1
Season 10 Episode 6
19 June 2012
13 Chefs Compete, Part 2
Season 10 Episode 7
25 June 2012
12 Chefs Compete
Season 10 Episode 8
26 June 2012
11 Chefs Compete, Part 1
Season 10 Episode 9
2 July 2012
11 Chefs Compete, Part 2
Season 10 Episode 10
3 July 2012
10 Chefs Compete
Season 10 Episode 11
9 July 2012
9 Chefs Compete, Part 1
Season 10 Episode 12
16 July 2012
9 Chefs Compete, Part 2
Season 10 Episode 13
17 July 2012
8 Chefs Compete
Season 10 Episode 14
23 July 2012
7 Chefs Compete
Season 10 Episode 15
24 July 2012
6 Chefs Compete
Season 10 Episode 16
13 August 2012
5 Chefs Compete
Season 10 Episode 17
20 August 2012
4 Chefs Compete
Season 10 Episode 18
27 August 2012
2 Chefs Compete
Season 10 Episode 19
4 September 2012
The Winning Chef is Announced
Season 10 Episode 20
10 September 2012
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more