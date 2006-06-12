Во 2 сезоне шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи вновь испытывает молодых кулинаров. На этот раз для командного испытания участников делят на мужскую и женскую команды. Они должны создать фирменные блюда за 45 минут. В следующем выпуске поварам предстоит нарезать как можно больше стейков по 10 унций за 10 минут. Также обе команды должны приготовить обед для группы детей. Победившая команда получит поездку в парк развлечений, а проигравшим предстоит убирать столовую. Победителю в качестве приза предлагается должность шеф-повара ресторана Terra Rossa в Лас-Вегасе с зарплатой 250 тысяч долларов.