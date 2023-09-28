Hell's Kitchen (2005), season 22

Hell's Kitchen 16+
Season 22
Title Сезон 22
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 22 description

В 22 сезоне шоу «Адская кухня» всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи приглашает новых участников, желающих пройти суровые испытания и доказать свое право считаться выдающимся кулинаром современности. В каждом выпуске, начиная с первого, из гонки за суперприз выбывает по одному участнику. Главный приз, согласно обычаям проекта, измеряется в денежном эквиваленте. Кроме того, победитель может заключить контракт с самим Гордоном Рамзи и стать главным шеф-поваром элитного ресторана. Все участники весьма отличаются своими кулинарными способностями и навыками, но в целом их можно поделить на две команды — «новички» и «профессионалы».

TV Show rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
The Dream Begins
Season 22 Episode 1
28 September 2023
Tad Overwhelming
Season 22 Episode 2
5 October 2023
Citizens of Hell's Kitchen
Season 22 Episode 3
12 October 2023
Gimme an H!
Season 22 Episode 4
19 October 2023
Just Bring the DARN Fish!
Season 22 Episode 5
26 October 2023
Fusion Confusion
Season 22 Episode 6
2 November 2023
All Up in Your Grills
Season 22 Episode 7
9 November 2023
Cooking for Your Life
Season 22 Episode 8
16 November 2023
More Bang for Your Buck
Season 22 Episode 9
30 November 2023
The Pastabilities Are Endless
Season 22 Episode 10
7 December 2023
A Hellish Food Fight
Season 22 Episode 11
14 December 2023
A Hell's Kitchen Special Delivery
Season 22 Episode 12
4 January 2024
#HellishHangover
Season 22 Episode 13
11 January 2024
Don't Be Fooled
Season 22 Episode 14
18 January 2024
And Then There Were Two
Season 22 Episode 15
25 January 2024
One Hell of an American Dream
Season 22 Episode 16
25 January 2024
