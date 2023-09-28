В 22 сезоне шоу «Адская кухня» всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи приглашает новых участников, желающих пройти суровые испытания и доказать свое право считаться выдающимся кулинаром современности. В каждом выпуске, начиная с первого, из гонки за суперприз выбывает по одному участнику. Главный приз, согласно обычаям проекта, измеряется в денежном эквиваленте. Кроме того, победитель может заключить контракт с самим Гордоном Рамзи и стать главным шеф-поваром элитного ресторана. Все участники весьма отличаются своими кулинарными способностями и навыками, но в целом их можно поделить на две команды — «новички» и «профессионалы».