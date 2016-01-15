В 15 сезоне шоу «Адская кухня» неизменным ведущим остается Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар, который обладает 13 звездами «Мишлен», популярный ресторатор и автор многочисленных поваренных книг. Оказывают помощь Гордону су-шефы Энди ван Уиллиган и Джеймс Эвери. Метрдотелем в ресторане «Адская кухня» является Марино Монферрато. Победитель 10-го сезона Кристина Уилсон временно была су-шефом для красной команды, пока это место не занял Энди ван Виллиган. Аарон Митрано заменил Джеймса Эвери в качестве су-шефа для синей команды. Синяя команда стала лучшей в первом выпуске и отправилась в ночной клуб.