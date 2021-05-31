Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Hell's Kitchen (2005), season 20

Hell's Kitchen season 20 poster
Kinoafisha TV Shows Hell's Kitchen Seasons Season 20
Hell's Kitchen 16+
Original title Season 20: Young Guns
Title Сезон 20: Молодые стрелки
Season premiere 31 May 2021
Production year 2021
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 20 description

В 20 сезоне шоу «Адская кухня» двери знаменитого ресторана Гордона Рамзи открываются в 300-й раз. С самого начала команды сталкиваются с серьезным испытанием, поскольку они готовят первый ужин легенды бокса Майка Тайсона и гонщика NASCAR Курта Буша. Затем они готовят специальный ужин со стейками, после чего одна команда с трудом справляется с перевариванием своего блюда. Конкуренция выходит на новый уровень, когда участникам предстоит доказать, что они достойны легендарной черной куртки. Некоторые повара быстро добиваются успеха, другие же всеми силами пытаются доказать, что у них есть то, что требуется для настоящего шеф-повара.

TV Show rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Season 11
Season 12
Season 13
Season 14
Season 15
Season 16
Season 17
Season 18
Season 19
Season 20
Season 21
Season 22
Season 23
Season 24
Season 25
Young Guns Come Out Shooting
Season 20 Episode 1
31 May 2021
Temping the Meat
Season 20 Episode 2
7 June 2021
Come Hell or High Water!
Season 20 Episode 3
14 June 2021
Young Guns Going Big
Season 20 Episode 4
21 June 2021
Stirring the Pot
Season 20 Episode 5
28 June 2021
A Ramsay Birthday in Hell!
Season 20 Episode 6
5 July 2021
If You Can't Stand the Heat...
Season 20 Episode 7
12 July 2021
A Devilish Challenge
Season 20 Episode 8
19 July 2021
A Game Show from Hell
Season 20 Episode 9
9 August 2021
More Than a Sticky Situation
Season 20 Episode 10
16 August 2021
Swiping Right
Season 20 Episode 11
23 August 2021
All Hell Breaks Loose
Season 20 Episode 12
30 August 2021
Social Media in Hell
Season 20 Episode 13
6 September 2021
Hell Hath No Fury...
Season 20 Episode 14
6 September 2021
What the Hell
Season 20 Episode 15
13 September 2021
Two Young Guns Shoot It Out
Season 20 Episode 16
13 September 2021
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more