Hell's Kitchen (2005), season 5

Season premiere 29 January 2009
Production year 2009
Number of episodes 15
Runtime 15 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 5 description

В 5 сезоне шоу «Адская кухня» ведущий шеф-повар Гордон Рамзи никогда не церемонится с подопечными. Порой именно Гордон становится причиной ухода того или иного участника из проекта. Съемки этого сезона проходили в американском ресторане Fornelletto при гостинице The Borgata. На территории заведения снова начались нешуточные страсти, в которых участвовали талантливые и амбициозные кулинары. В погоне за главным призом конкуренция накаляется между двумя командами. Команды сталкиваются с изнурительными испытаниями, пытаясь заслужить одобрение шеф-повара Рамзи. В каждом выпуске один повар уходит.

7.3
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

16 Chefs Compete
Season 5 Episode 1
29 January 2009
15 Chefs Compete
Season 5 Episode 2
5 February 2009
14 Chefs Compete
Season 5 Episode 3
19 February 2009
13 Chefs Compete
Season 5 Episode 4
26 February 2009
12 Chefs Compete
Season 5 Episode 5
5 March 2009
11 Chefs Compete
Season 5 Episode 6
12 March 2009
10 Chefs Compete
Season 5 Episode 7
19 March 2009
9 Chefs Compete
Season 5 Episode 8
26 March 2009
8 Chefs Compete
Season 5 Episode 9
2 April 2009
7 Chefs Compete
Season 5 Episode 10
9 April 2009
6 Chefs Compete
Season 5 Episode 11
16 April 2009
5 Chefs Compete
Season 5 Episode 12
23 April 2009
3 Chefs Compete
Season 5 Episode 13
30 April 2009
2 Chefs Compete
Season 5 Episode 14
7 May 2009
Winner Announced
Season 5 Episode 15
14 May 2009
