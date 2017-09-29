Hell's Kitchen (2005), season 17

Hell's Kitchen season 17 poster
Hell's Kitchen 16+
Original title Season 17
Title Сезон 17
Season premiere 29 September 2017
Production year 2017
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 17 description

В 17 сезоне шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи снова приглашает 16 участников, которые сразятся за право стать шеф-поваром первого в истории ресторана Gordon Ramsay Hell's Kitchen в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Участники должны приготовить блюда из барного меню за 40 минут, а су-шефы Кристина и Джеймс «Джокки» помогут Рамзи оценить участников. В командном соревновании участники создали сложное блюдо из морепродуктов. Победители насладились изысканным обедом и посетили футбольный матч с олимпийскими чемпионами, а проигравшим пришлось готовить больше 100 фунтов морепродуктов для обеих команд к обеденному банкету. 

7.3
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
All-Stars Arrive
Season 17 Episode 1
29 September 2017
Raising the Bar
Season 17 Episode 2
6 October 2017
Tower of Terror
Season 17 Episode 3
13 October 2017
Just Letter Cook
Season 17 Episode 4
20 October 2017
Josh Josh Josh
Season 17 Episode 5
3 November 2017
A Little Slice of Hell
Season 17 Episode 6
10 November 2017
Trimming Fat
Season 17 Episode 7
17 November 2017
Welcome to the Jungle
Season 17 Episode 8
1 December 2017
Catch of the Day
Season 17 Episode 9
8 December 2017
It's All Gravy
Season 17 Episode 10
15 December 2017
Trying to Pasta Test
Season 17 Episode 11
5 January 2018
Five is the New Black
Season 17 Episode 12
12 January 2018
Stars Heating Up Hell
Season 17 Episode 13
19 January 2018
Families Come to Hell
Season 17 Episode 14
26 January 2018
Final Three
Season 17 Episode 15
2 February 2018
All-Star Finale
Season 17 Episode 16
2 February 2018
