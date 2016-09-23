Hell's Kitchen (2005), season 16

Hell's Kitchen 16+
Season premiere 23 September 2016
Production year 2016
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 16 description

В 16 сезоне шоу «Адская кухня» участники готовят свои фирменные блюда, а затем соревнуются в командном соревновании. Перед командами стоит задача приготовить восемь блюд из самого популярного страусиного мяса за 40 минут. Шеф-повар Рамзи рассказывает участникам о еще одном испытании — протеиновой эстафете Surf & Turf. Участникам предстоит работать вместе в парах, чтобы преуспеть. Победившая команда проведет день, занимаясь серфингом в Сан-Диего, а проигравшие весь день будут готовить сосиски. Позже, во время ужина, Рамзи сообщает командам, что сегодня вечером им нужно приготовить ужин для VIP-гостей.

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
When the Wall Comes Tumbling Down
Season 16 Episode 1
23 September 2016
Crepe Grand Prix
Season 16 Episode 2
30 September 2016
The Yolks on Them
Season 16 Episode 3
7 October 2016
Surf Riding & Turf Fighting
Season 16 Episode 4
14 October 2016
Walking the Plank
Season 16 Episode 5
21 October 2016
Let the Catfights Begin
Season 16 Episode 6
4 November 2016
Don't Tell My Fiancé
Season 16 Episode 7
11 November 2016
Dancing with the Chefs
Season 16 Episode 8
18 November 2016
Spoon Fed
Season 16 Episode 9
9 December 2016
Dancing in the Grotto
Season 16 Episode 10
16 December 2016
Aerial Maneuvers
Season 16 Episode 11
5 January 2017
Fusion Confusion
Season 16 Episode 12
5 January 2017
Black Jacket Lounge
Season 16 Episode 13
12 January 2017
Playing Your Cards Right
Season 16 Episode 14
19 January 2017
Tequila Shots?
Season 16 Episode 15
26 January 2017
Leaving It on the Line
Season 16 Episode 16
2 February 2017
