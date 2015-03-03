В 14 сезоне шоу «Адская кухня» знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи продолжает оценивать тех, кто хочет стать таким же известным кулинаром, как он сам. Этот сезон отличается тематикой: двадцать участников попали в джунгли, где им предстояло справиться со множеством опасностей. Эта история начинается с того, что Гордон Рамзи ожидает своих подопечных на крыше. Он хочет убедиться, насколько они верны своему делу, и предлагает им совершить прыжок вниз с крыши. Затем выясняется, что двое из 20 участников являются профессиональными каскадерами. Они, разумеется, не стали дальше участвовать в проекте.