Hell's Kitchen (2005), season 14

Hell's Kitchen season 14 poster
Hell's Kitchen 16+
Original title Season 14
Title Сезон 14
Season premiere 3 March 2015
Production year 2015
Number of episodes 16
Runtime 16 hours 0 minute
"Hell's Kitchen" season 14 description

В 14 сезоне шоу «Адская кухня» знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи продолжает оценивать тех, кто хочет стать таким же известным кулинаром, как он сам. Этот сезон отличается тематикой: двадцать участников попали в джунгли, где им предстояло справиться со множеством опасностей. Эта история начинается с того, что Гордон Рамзи ожидает своих подопечных на крыше. Он хочет убедиться, насколько они верны своему делу, и предлагает им совершить прыжок вниз с крыши. Затем выясняется, что двое из 20 участников являются профессиональными каскадерами. Они, разумеется, не стали дальше участвовать в проекте.

TV Show rating

7.3
Rate 20 votes
7.2 IMDb

Hell's Kitchen List of episodes

TV series release schedule
18 Chefs Compete
Season 14 Episode 1
3 March 2015
17 Chefs Compete
Season 14 Episode 2
10 March 2015
16 Chefs Compete
Season 14 Episode 3
17 March 2015
15 Chefs Compete
Season 14 Episode 4
24 March 2015
14 Chefs Compete
Season 14 Episode 5
31 March 2015
13 Chefs Compete
Season 14 Episode 6
7 April 2015
12 Chefs Compete
Season 14 Episode 7
14 April 2015
11 Chefs Compete
Season 14 Episode 8
21 April 2015
9 Chefs Compete
Season 14 Episode 9
28 April 2015
8 Chefs Compete
Season 14 Episode 10
5 May 2015
8 Chefs Compete Again
Season 14 Episode 11
12 May 2015
7 Chefs Compete
Season 14 Episode 12
19 May 2015
6 Chefs Compete
Season 14 Episode 13
19 May 2015
5 Chefs Compete
Season 14 Episode 14
26 May 2015
4 Chefs Compete
Season 14 Episode 15
2 June 2015
Finale: Season 14 Winner is Announced
Season 14 Episode 16
9 June 2015
