Harvey Weinstein
Awards
Awards and nominations of Harvey Weinstein
About
Filmography
Academy Awards, USA 1999
Best Motion Picture of the Year
Winner
Academy Awards, USA 2003
Best Motion Picture of the Year
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Reality Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Reality Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Reality - Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Reality Program
Nominee
Outstanding Reality-Competition Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Nominee
BAFTA Awards 1999
Best Film
Winner
BAFTA Awards 2012
Alexander Korda Award for Best British Film
Nominee
BAFTA Awards 2003
Best Film
Nominee
BAFTA Awards 2001
Best Film Not in the English Language
Nominee
