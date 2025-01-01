Menu
Awards
Awards and nominations of Mel Brooks
Mel Brooks
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Mel Brooks
Academy Awards, USA 2024
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1969
Best Original Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 1975
Best Adapted Screenplay
Nominee
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2006
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 1978
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1977
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1969
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Variety Special
Nominee
Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1958
Best Comedy Writing
Nominee
Best Comedy Writing
Nominee
Primetime Emmy Awards 1957
Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Nominee
Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956
Best Comedy Writing
Nominee
BAFTA Awards 2017
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1975
Best Screenplay
Nominee
Best Screenplay
Nominee
