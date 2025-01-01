Menu
Kinoafisha Persons Mel Brooks Awards

Awards and nominations of Mel Brooks

Mel Brooks
Academy Awards, USA 2024 Academy Awards, USA 2024
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1969 Academy Awards, USA 1969
Best Original Screenplay
Winner
Academy Awards, USA 1975 Academy Awards, USA 1975
Best Adapted Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Adapted Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Song
Nominee
Golden Globes, USA 1978 Golden Globes, USA 1978
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1977 Golden Globes, USA 1977
Best Actor in a Motion Picture - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 1969 Golden Globes, USA 1969
Best Screenplay - Motion Picture
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1967 Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Outstanding Writing Achievement in Variety
Winner
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Writing for a Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Variety Special
Nominee
 Outstanding Variety Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 1966 Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Writing Achievement in Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1958 Primetime Emmy Awards 1958
Best Comedy Writing
Nominee
 Best Comedy Writing
Nominee
Primetime Emmy Awards 1957 Primetime Emmy Awards 1957
Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Nominee
 Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 1956 Primetime Emmy Awards 1956
Best Comedy Writing
Nominee
BAFTA Awards 2017 BAFTA Awards 2017
Academy Fellowship
Winner
BAFTA Awards 1975 BAFTA Awards 1975
Best Screenplay
Nominee
 Best Screenplay
Nominee
