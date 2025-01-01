Menu
Stephen Merchant
Awards and nominations of Stephen Merchant
Stephen Merchant
Awards and nominations of Stephen Merchant
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Television Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2004
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2003
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2002
Situation Comedy Award
Winner
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2023
Male Performance in a Comedy Programme
Nominee
BAFTA Awards 2022
Writer, Comedy
Nominee
Writer, Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Performer
Nominee
BAFTA Awards 2008
Best Comedy Performance
Nominee
BAFTA Awards 2007
Best Comedy Performance
Nominee
Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
Best Situation Comedy
Nominee
Best Writer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
