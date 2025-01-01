Menu
Stephen Merchant
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Comedy Series
Winner
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Structured Reality Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
 Outstanding Made for Television Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
BAFTA Awards 2004 BAFTA Awards 2004
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2003 BAFTA Awards 2003
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2002 BAFTA Awards 2002
Situation Comedy Award
Winner
BAFTA Awards 2023 BAFTA Awards 2023
Male Performance in a Comedy Programme
Nominee
BAFTA Awards 2022 BAFTA Awards 2022
Writer, Comedy
Nominee
BAFTA Awards 2012 BAFTA Awards 2012
Best Performer
Nominee
BAFTA Awards 2008 BAFTA Awards 2008
Best Comedy Performance
Nominee
BAFTA Awards 2007 BAFTA Awards 2007
Best Comedy Performance
Nominee
 Best Writer
Nominee
BAFTA Awards 2006 BAFTA Awards 2006
Best Situation Comedy
Nominee
 Best Writer
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020 Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
Nominee
