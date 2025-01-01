Menu
Federico Fellini
Awards
Awards and nominations of Federico Fellini
Federico Fellini
Awards
Awards and nominations of Federico Fellini
Academy Awards, USA 1993
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1977
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1976
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1971
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1964
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1962
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1958
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1957
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1950
Best Original Screenplay
Nominee
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1947
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1987
40th Anniversary Prize
Winner
Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1957
OCIC Award - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1987
Academy Fellowship
Winner
Best Foreign Language Film
Nominee
Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1978
Best Production Design/Art Direction
Winner
BAFTA Awards 1961
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1985
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1970
Best Italian Film
Winner
Venice Film Festival 1969
Best Italian Film
Winner
Venice Film Festival 1954
Silver Lion
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1953
Silver Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1965
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1955
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1952
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1987
Golden Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1963
Grand Prix
Winner
