Kinoafisha Persons Federico Fellini Awards

Awards and nominations of Federico Fellini

Federico Fellini
Academy Awards, USA 1993 Academy Awards, USA 1993
Honorary Award
Winner
Honorary Award
Winner
Academy Awards, USA 1977 Academy Awards, USA 1977
Best Adapted Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1976 Academy Awards, USA 1976
Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1971 Academy Awards, USA 1971
Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1964 Academy Awards, USA 1964
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1962 Academy Awards, USA 1962
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
 Best Achievement in Directing
Nominee
Academy Awards, USA 1958 Academy Awards, USA 1958
Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1957 Academy Awards, USA 1957
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1950 Academy Awards, USA 1950
Best Original Screenplay
Nominee
 Best Original Screenplay
Nominee
Academy Awards, USA 1947 Academy Awards, USA 1947
Best Adapted Screenplay
Nominee
Cannes Film Festival 1987 Cannes Film Festival 1987
40th Anniversary Prize
Winner
Cannes Film Festival 1960 Cannes Film Festival 1960
Palme d'Or
Winner
Cannes Film Festival 1957 Cannes Film Festival 1957
OCIC Award - Special Mention
Winner
Palme d'Or
Nominee
BAFTA Awards 1987 BAFTA Awards 1987
Academy Fellowship
Winner
Best Foreign Language Film
Nominee
 Best Foreign Language Film
Nominee
BAFTA Awards 1978 BAFTA Awards 1978
Best Production Design/Art Direction
Winner
BAFTA Awards 1961 BAFTA Awards 1961
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1985 Venice Film Festival 1985
Career Golden Lion
Winner
Venice Film Festival 1970 Venice Film Festival 1970
Best Italian Film
Winner
Venice Film Festival 1969 Venice Film Festival 1969
Best Italian Film
Winner
Venice Film Festival 1954 Venice Film Festival 1954
Silver Lion
Winner
OCIC Award - Honorable Mention
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1953 Venice Film Festival 1953
Silver Lion
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1965 Venice Film Festival 1965
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1955 Venice Film Festival 1955
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 1952 Venice Film Festival 1952
Golden Lion
Nominee
Moscow International Film Festival 1987 Moscow International Film Festival 1987
Golden Prize
Winner
Moscow International Film Festival 1963 Moscow International Film Festival 1963
Grand Prix
Winner
