Poster of The Color of Pomegranates
Poster of The Color of Pomegranates
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Color of Pomegranates

The Color of Pomegranates

Sayat Nova 18+
Country USSR
Runtime 1 hour 19 minutes
Production year 1970
World premiere 1 October 1969
Release date
22 April 2015 France TP
20 September 2012 Germany
26 November 1999 Great Britain PG
12 June 2024 Kazakhstan 18+
21 October 1982 Netherlands
26 November 2025 South Korea 12
1 October 1969 USSR
3 October 2024 Ukraine
Worldwide Gross $161,442
Production Armenfilm
Also known as
Sayat Nova, The Color of Pomegranates, El color de la granada, Boja nara, A Cor da Romã, A gránátalma színe, Barva granátového jablka, Barwy granatu, Brotseulis kvaviloba, Colour of Pomegranate, Die Farbe des Granatapfels, Farba granátového jablka, Granaattiomenan väri, Granatäpplets färg, Granateplenes farge, Il colore del melograno, La couleur de la grenade, Narın Rengi, Nran Guyne, Red Pomegranate, Sayat Nova: El color de la granada, The Colour of Pomegranates, Tsvet granata, Zakuro no Iro, Το χρώμα του ροδιού, Колір граната, Цвет граната, Цвят на нар, ざくろの色, 石榴的顏色, 石榴的颜色
Director
Sergei Parajanov
Cast
Sofiko Chiaureli
Melkon Alekyan
Vilen Galstyan
Gogi Gegechkori
Avet Avetisyan
Similar films for The Color of Pomegranates
Ashik Kerib 7.0
Ashik Kerib (1988)
The Legend of Suram Fortress 6.8
The Legend of Suram Fortress (1984)
Shadows of Forgotten Ancestors 7.3
Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Ukrainian Rhapsody 6.4
Ukrainian Rhapsody (1961)
Apricot Groves 7.7
Apricot Groves (2016)
The Legend of Kaspar Hauser 7.1
The Legend of Kaspar Hauser (2012)
Bibliothèque Pascal 7.0
Bibliothèque Pascal (2010)
Elegiya dorogi 7.5
Elegiya dorogi (2001)
L'Argent 7.5
L'Argent (1983)
Father Sergius 6.6
Father Sergius (1978)
Black Jesus 6.6
Black Jesus (1968)
Marketa Lazarová 7.9
Marketa Lazarová (1967)
Film in Collections
Films about Books, Writers and Poets: A Top List Films about Books, Writers and Poets: A Top List

Film rating

7.3
Rate 10 votes
7.6 IMDb
