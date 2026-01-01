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Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Kinoafisha
Persons
Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy
Date of Birth
26 December 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Place of Birth
Saint Petersburg, Soviet Union
Actor type
Comedy actor
,
The Adventurer
,
Voice actor
Popular Films
8.3
How to Train Your Dragon
(2010)
8.0
Letuchiy korabl
(1979)
7.9
The Elder Son
(1975)
Filmography
6.3
The secret of Admiral Ushakov
Adventure, History
2025, Russia
Watch trailer
6.3
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy
2024, Russia
Watch trailer
7.3
Derzhis solnca
Documentary
2024, Russia
4.3
Gardemariny 1787. Mir
Gardemariny 1787. Mir
Adventure, History
2023, Russia
Watch trailer
4.8
Gardemariny 1787. Voyna
Gardemariny 1787. Voyna
Adventure
2023, Russia
Watch trailer
6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family
2022, Russia
Watch trailer
4.1
Zolotyye sosedi
Zolotyye sosedi
Comedy, Drama
2022, Russia
7.1
Nezhnost
Drama
2020, Russia
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