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Mikhail Boyarskiy
Mikhail Boyarskiy Mikhail Boyarskiy
Kinoafisha Persons Mikhail Boyarskiy

Mikhail Boyarskiy

Mikhail Boyarskiy

Date of Birth
26 December 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Place of Birth
Saint Petersburg, Soviet Union
Actor type
Comedy actor, The Adventurer, Voice actor

Popular Films

How to Train Your Dragon 8.3
How to Train Your Dragon (2010)
Letuchiy korabl 8.0
Letuchiy korabl (1979)
The Elder Son 7.9
The Elder Son (1975)

Filmography

The secret of Admiral Ushakov 6.3
The secret of Admiral Ushakov
Adventure, History 2025, Russia
Watch trailer
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 6.3
Ivan Tsarevich & the Grey Wolf 6 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 6
Adventure, Animation, Fantasy 2024, Russia
Watch trailer
7.3
Derzhis solnca
Documentary 2024, Russia
Gardemariny 1787. Mir 4.3
Gardemariny 1787. Mir Gardemariny 1787. Mir
Adventure, History 2023, Russia
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Gardemariny 1787. Voyna 4.8
Gardemariny 1787. Voyna Gardemariny 1787. Voyna
Adventure 2023, Russia
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Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 6.4
Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5 Ivan Tsarevich i Seryy Volk 5
Animation, Adventure, Family 2022, Russia
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Zolotyye sosedi 4.1
Zolotyye sosedi Zolotyye sosedi
Comedy, Drama 2022, Russia
Nezhnost 7.1
Nezhnost
Drama 2020, Russia
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