Face/Off

, 1997
Face/Off
USA / Action, Crime, Thriller, Sci-Fi, Romantic, Drama / 18+
Synopsis

In order to foil an extortion plot, an FBI agent undergoes a facial transplant surgery and assumes the identity and physical appearance of a terrorist, but the plan turns from bad to worse when the same terrorist impersonates the FBI agent.

Cast

John Travolta
Nicolas Cage
Joan Allen
Dominique Swain
Gina Gershon
Alessandro Nivola
Director John Woo
Writer Mike Werb, Michael Colleary
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 18 minutes
Production year 1997
Online premiere 23 February 2021
World premiere 27 June 1997
Release date
27 June 1997 Russia 16+
4 August 1997 Australia
25 September 1997 Brazil
4 September 1997 Czechia 12+
29 August 1997 Denmark
3 October 1997 Estonia
10 September 1997 France
25 September 1997 Germany
7 November 1997 Great Britain
17 October 1997 Greece
9 October 1997 Hungary
1 October 2025 Iceland 16 year age limit
7 November 1997 Ireland
28 February 1998 Japan
27 June 1997 Kazakhstan
6 August 2022 Latvia N16
22 August 1997 Mexico B-15
14 September 1997 Netherlands
10 October 1997 Portugal
27 June 1997 Romania 18
9 August 1997 South Korea 18
3 October 1997 Spain
8 October 1997 Sweden
21 November 1997 Turkey
27 June 1997 USA
27 June 1997 Ukraine
MPAA R
Budget $80,000,000
Worldwide Gross $245,676,146
Production Permut Presentations, Touchstone Pictures, Paramount Pictures
Also known as
Face/Off, Contra/Cara, Contracara, Im Körper des Feindes, A Outra Face, Volte/face, Без лица, Adistakta/Prosopa, Ál/Arc, Ar ienaidnieka seju, Bez twarzy, Brez obraza, Cara a cara (Face/Off), Čovjek bez lica, Double identité, Double/identité, Dviveidis, Face Off, Face/Off - Due facce di un assassino, Face/Off - kahdet kasvot, Face/off - två ansikten, Fata in fata, Kahdet kasvot, Kahe/Võitlus, Lật Mặt, Taghire Chehre, Tvár toho druhého, Tvárí v tvár, Tvárou v tvár, Üzsüz, Yüz/Yüze, Yuzsiz, Αδίστακτα πρόσωπα, Без обличчя, Бетсіз, Лице назаем, Украдено лице, फेस/ऑफ, フェイス／オフ, 变脸, 夺命双雄, 奪面雙雄, 變臉

7.3 IMDb

Quotes

Castor Troy [to Jamie] If you dress like Halloween, ghouls will try to get in your pants.
