Wild Strawberries
Wild Strawberries Awards
Awards and nominations of Wild Strawberries 1957
About
Academy Awards, USA 1960
Best Original Screenplay
Nominee
Golden Globes, USA 1960
Best Foreign Film
Winner
BAFTA Awards 1959
Best Foreign Actor
Nominee
Best Film from any Source
Nominee
Venice Film Festival 1958
Parallel Sections
Winner
Berlin International Film Festival 1958
Golden Berlin Bear
Winner
FIPRESCI Prize
Winner
