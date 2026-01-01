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Poster of Kerosene Salesman's Wife
6.7
Kinoafisha Films Kerosene Salesman's Wife
6.7

Kerosene Salesman's Wife

, 1988
Zhena kerosinshchika
USSR / Drama / 18+
Poster of Kerosene Salesman's Wife
6.7

Cast

Mikhail Krylov
Mikhail Krylov
Aleksandr Baluev
Aleksandr Baluev
bratya-bliznetsy Udaltsovy
Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Grigoriy
Galina Stakhanova
Galina Stakhanova
Anna Myasoyedova
Olga Viktorovna - zhena kerosinshchika
Vytautas Paukste
Sledovatel
Sergey Veksler
Sergey Veksler
Viktor Poddubnyy (Germes)
Mikhail Danilov
Ofitser
Stanislav Churkin
Vladimir Stepanovich
Nikolai Ispolatov
Vasiliy Dobrynin
Oleg Shapko
Starik
Alla Malkova
Alla Malkova
Nonna-durochka
Director Aleksandr Kaydanovskiy
Writer Aleksandr Kaydanovskiy
Composer Aleksandr Goldshteyn
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1988
World premiere 1 January 1988
Release date
1 January 1988 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Zhena kerosinshchika, Жена керосинщика, A Mulher do Vendedor de Kerusene, Jena Kerosinshika, Kerosene Salesman's Wife, La Femme du marchand de pétrole, La moglie del mercante di petrolio, The Kerosene Seller's Wife

Film rating

6.7
Rate 12 votes
7.1 IMDb
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