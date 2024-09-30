Menu
7.6 IMDb Rating: 8
Stalker

Stalker

Stalker 18+
Country USSR
Runtime 2 hours 37 minutes
Production year 1979
World premiere 25 May 1979
Release date
12 November 1981 Argentina
13 November 1980 Belgium 12
26 December 1980 Brazil
24 August 1981 Denmark 15
15 August 1980 Finland K-12
18 November 1981 France
1 May 1981 Germany
2 December 1980 Great Britain
17 April 1981 Ireland PG
9 June 2006 Italy
3 August 2018 Mexico B
17 April 1980 Netherlands
5 November 1984 Spain
25 May 1979 Sweden 15
29 April 2017 USA
25 May 1979 USSR
8 August 1984 Uruguay
Budget 1,000,000 RUR
Worldwide Gross $456,646
Production Mosfilm, Vtoroe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Stalker, Сталкер, Stalker. La zona, Călăuza, İz Sürücü, Stalkeri, Stalkeris, Sztalker, Vandringsmanden, Στάλκερ, ストーカー（1979）, 潛行者, 潜行者
Director
Andrei Tarkovsky
Andrei Tarkovsky
Cast
Natasha Abramova
Faime Jürno
Alisa Freindlich
Alisa Freindlich
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
Anatoly Solonitsyn
Anatoly Solonitsyn
Cast and Crew
Film rating

7.6

7.6
8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  708
Film Reviews

Ivanoff 30 September 2024, 00:25
"Сталкер" — это шедевр Андрея Тарковского, который вышел в 1979 году и до сих пор поражает своей глубиной. Фильм рассказывает о трех… Read more…
Goofs

At roughly the 23-minute mark, when Stalker, the writer and the professor are travelling by car, they have to duck for cover because of a motorcyclist. In the scene he appears from the right, and even in the cut to the opposite angle he is still shown approaching from the right, when logically he ought to be coming from the left.

Quotes
Stalker May everything come true. May they believe. And may they laugh at their passions. For what they call passion is not really the energy of the soul, but merely friction between the soul and the outside world. But, above all, may they believe in themselves and become as helpless as children. For softness is great and strength is worthless. When a man is born, he is soft and pliable. When he dies, he is strong and hard. When a tree grows, it is soft and pliable. But when it's dry and hard, it dies. Hardness and strength are death's companions. Flexibility and softness are the embodiment of life. That which has become hard shall not triumph.
Stills

