Ivanoff 30 September 2024, 00:25
"Сталкер" — это шедевр Андрея Тарковского, который вышел в 1979 году и до сих пор поражает своей глубиной. Фильм рассказывает о трех… Read more…
|12 November 1981
|Argentina
|13 November 1980
|Belgium
|12
|26 December 1980
|Brazil
|24 August 1981
|Denmark
|15
|15 August 1980
|Finland
|K-12
|18 November 1981
|France
|1 May 1981
|Germany
|2 December 1980
|Great Britain
|17 April 1981
|Ireland
|PG
|9 June 2006
|Italy
|3 August 2018
|Mexico
|B
|17 April 1980
|Netherlands
|5 November 1984
|Spain
|25 May 1979
|Sweden
|15
|29 April 2017
|USA
|25 May 1979
|USSR
|8 August 1984
|Uruguay
At roughly the 23-minute mark, when Stalker, the writer and the professor are travelling by car, they have to duck for cover because of a motorcyclist. In the scene he appears from the right, and even in the cut to the opposite angle he is still shown approaching from the right, when logically he ought to be coming from the left.