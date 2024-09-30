Stalker May everything come true. May they believe. And may they laugh at their passions. For what they call passion is not really the energy of the soul, but merely friction between the soul and the outside world. But, above all, may they believe in themselves and become as helpless as children. For softness is great and strength is worthless. When a man is born, he is soft and pliable. When he dies, he is strong and hard. When a tree grows, it is soft and pliable. But when it's dry and hard, it dies. Hardness and strength are death's companions. Flexibility and softness are the embodiment of life. That which has become hard shall not triumph.